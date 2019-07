Palo Alto Networks, l’ IA abilita la sicurezza

Palo Alto Networks ha condotto un’indagine a livello europeo, in collaborazione con YouGov, sulle percezioni degli utenti in tema di tecnologie di sicurezza IT.



Dai dati emerge della ricerca, condotta in collaborazione con YouGov, e con il supporto della dottoressa Jessica Barker, psicologa esperta nella natura umana della cybersecurity, emerge che più di un quarto degli intervistati (26%) preferirebbe affidare la propria sicurezza IT all’Intelligenza Artificiale, piuttosto che all’intelligenza umana.

L’Italia è il Paese che mostra il più elevato livello di fiducia nella IA, mentre nel Regno Unito solo il 21% preferirebbe la IA all’intervento umano.

Greg Day, VP e CSO EMEA di Palo Alto Networks

L’Intelligenza Artificiale ricopre un ruolo fondamentale nella cybersecurity, supportando a individuare e bloccare le violazioni, grazie a nuove capacità che il cervello umano semplicemente non è in grado di sviluppare. È incoraggiante vedere una riduzione del divario tra cybersecurity gestita da IA e risorse umane, e la crescente accettazione della IA a supporto della propria sicurezza. Ci auguriamo che in futuro siano ancora più numerose le persone che vorranno affidarsi a controlli di sicurezza realizzati dalle tecnologie. Se gli umani sono tendenzialmente contrari ai rischi, ogni innovazione porta con sé dei cambiamenti che spesso sono visti come pericoli. La consapevolezza di essere responsabili della perdita dei dati e l’impegno a mantenere le informazioni personali protette sono il primo passo da compiere in azienda, con la formazione che deve essere considerata un elemento chiave per una protezione online ancora più elevata.