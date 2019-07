L'approccio Software-Defined di Allnet.Italia

Roberta Guida, BDM Networking, Routing & Storage Area di Allnet.Italia, sottolinea come velocità, flessibilità, affidabilità e riduzione dei costi siano i principali driver che spingono le imprese a cercare una risposta innovativa ai tradizionali sistemi di rete, ormai obsoleti per riuscire a gestire la crescente complessità operativa.

Le esigenze delle aziende negli ultimi cinque anni sono molto cambiate. I nuovi modelli di lavoro e tecnologie quali smart working, BYOD, IoT e mobility, hanno portato con loro, infatti, la necessità di operare in tempo reale, di gestire una massa critica di dati, di migliorare l’esperienza degli utenti nell’accesso ai database e nella fruizione delle informazioni, ottimizzando i carichi di lavoro dei server. Questa profonda trasformazione, spinge sempre di più le imprese verso la ricerca di tecnologie innovative, in grado di assicurare una superiore business agility e, al contempo, ridurre i costi.

In tal senso, le nuove tecnologie SDN - Software Defined Network, cloud based, rappresentano attualmente una chiave di volta per le organizzazioni, che possono contare su architetture di rete più sofisticate, scalabili ed efficienti, senza per questo dover accrescere il livello di complessità nella gestione delle stesse.

L’approccio Software-Defined, infatti, permette di far evolvere in modo semplice e veloce, l’intera infrastruttura IT verso il cloud e di connettere così, in modo automatico e dinamico, ambienti ibridi e distribuiti. Una soluzione innovativa, che permette di scalare il sistema, in aumento o in diminuzione, in base alle contingenti necessità di utilizzo, salvaguardando contestualmente gli investimenti in IT già effettuati. Negli ultimi anni, tale tecnologia ha trovato forte applicazione nei Data Center, sia a livello infrastrutturale che di networking, grazie all’affermarsi dell’SD-WAN.

Allnet.Italia, in qualità di distributore indipendente ad alto valore aggiunto, sempre attento a fornire a System Integrator, ISP, reseller e Installatori, le soluzioni più performanti sul mercato, collabora con due partner di eccellenza nel settore: Arista Networks, pioniera nel Software-driven, cognitive cloud networking - per la distribuzione di switching innovativi per la realizzazione di infrastrutture di Data Center Software-Defined di nuova generazione, e Cato Networks - “Secure, Global SD-WAN as a Service”- per la distribuzione, sul territorio italiano, di Cato Cloud, l’innovativa Software-Defined WAN globale basata su cloud, sviluppata dall’azienda, con Firewall as a service di ultima generazione integrato.

In tale scenario, è importante sottolineare anche come Allnet.Italia, oltre ad assicurare ai propri clienti sempre il massimo in termini di innovazione tecnologica, sia sempre attenta ad accrescerne anche le conoscenze e le competenze tecniche in materia, attraverso l’offerta di un importante servizio di formazione, di elevato livello, erogato attraverso la sua Academy interna, 802.LAB.