ING sponsor della Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility

In occasione della conferenza sulla sharing mobility, ING ha presentato ufficialmente il carpooling aziendale in collaborazione con Jojob destinato ai dipendenti. Sponsor della Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility (a Roma il 27 giugno) per il 2° anno consecutive, da tempo ING sostiene iniziative di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale ed ha tra i principali obiettivi a livello globale l’orientamento di un portafoglio di prestiti di 600 miliardi di euro verso l’obiettivo di riduzione del riscaldamento globale, “ben al di sotto dei 2°C” stabilito dall’accordo di Parigi.

Proprio in tema di sostenibilità ambientale e in particolare di sharing mobility, la banca online ha avviato in Italia la partnership con Jojob, per offrire servizi di carpooling aziendale ai suoi dipendenti, che potranno così condividere la propria auto privata con colleghi che percorrono lo stesso tragitto. Sarà così possibile ridurre lo spreco di carburante e diminuire l’impatto sull’ambiente riducendo il traffico e favorendo al tempo stesso la socializzazione.

Un’iniziativa accolta in maniera positivo dai dipendenti della filiale Italia, che dal lancio del servizio, avvenuto ad aprile, ha registrato un risparmio di CO2 di 750 kg, con una percorrenza chilometrica superiore al raggio della Terra, pari a circa 8100 km.

Sempre nell’ambito del piano di sviluppo sostenibile #greenismore rivolto al proprio interno, in ottobre ING Italia ha avviato diverse iniziative, come l’abolizione dell’uso della plastica per rendere la propria sede #plasticfree, la donazione di pasti in eccesso della mensa al Banco Alimentare, la donazione di arredi (60 scrivanie) a 5 scuole di Milano per la realizzazione di laboratori e la diffusione di una campagna di comunicazione interna per sensibilizzare i dipendenti ad adottare comportamenti e gesti quotidiani che possono fare la differenza in termini ambientali.