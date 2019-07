Getac presenta il nuovo e affidabile tablet rugged UX10

Affidabilità, performance elevate, leggerezza sono le caratteristiche del tablet rugged UX10 di Getac pensato per i professionisti che operano in ambienti critici. Infatti fanno parte del target di utilizzatori i professionisti che operano nelle emergenze, i tecnici delle utility che lavorano in campo e gli operatori delle aziende di produzione, dove maltempo e condizioni in luoghi remoti fanno parte dell’attività.

Il lavoro in settori quali quelli delle utility, della produzione industriale e delle emergenze può essere imprevedibile ed estremamente difficile, quindi l’ultima cosa di cui il personale vuole preoccuparsi è il malfunzionamento dei dispositivi mentre lavora. Il nuovo UX10 è stato realizzato con lo scopo di offrire l’affidabilità, le performance e la fruibilità di cui necessitano gli operatori, consentendo loro di concentrarsi sul lavoro da svolgere in qualsiasi situazione.

UX10 è leggero e compatto ed è stato progettato per massimizzare la produttività degli operatori in qualsiasi ambiente. Il suo schermo Full HD LumiBond touchscreen da 10.1 pollici, con 1000 nits di luminosità e modalità digitizer opzionale, offre una nitidezza estrema in tutte le condizioni meteo, sia alla luce diretta del sole che sotto la pioggia battente, e può essere utilizzato anche coi guanti. Le certificazioni MIL-STD-810G e IP65 ne garantiscono l’operatività a temperature fra -29 e +63 °C e una resistenza alle cadute da altezze fino a 1,80 m, per una piena tranquillità quando si lavora in situazioni difficili, pericolose e caotiche.

Inoltre UX10 include la garanzia 'Bumper to Bumper' di serie, che copre anche i danni accidentali.

Dotato di CPU Quad core di ottava generazione, memoria RAM da 8 GB e SSD da 256 GB che garantiscono prestazioni eccezionali, la connettività Bluetooth e WiFi e le opzioni 4G LTE con GPS integrato di UX10 mantengono gli operatori connessi anche nei luoghi più remoti. Il nuovo tablet Getac dispone anche di molteplici configurazioni di alimentazione fra cui una batteria a lunga durata opzionale e una batteria tampone opzionale che consente la sostituzione “hot swap” senza dover spegnere il dispositivo e quindi interrompere le operazioni. Per garantire la massima funzionalità, è compatibile con un’ampia gamma di accessori fra cui la tastiera detachable, la maniglia rigida e le sicure dock per veicolo. Una solida gamma di funzioni di sicurezza potenziate unite a opzioni di autenticazione, fra cui la webcam dl riconoscimento facciale Windows Hello, il lettore di banda magnetica, il lettore smart card e lo scanner di impronte digitali, garantisce la protezione costante dei dati sensibili.

Monitoraggio e gestione delle criticità con un singolo dispositivo

UX10 consente ai lavoratori di monitorare le prestazioni dello stabilimento, integrare i flussi di lavoro fondamentali e mantenere il controllo qualità, il tutto con un singolo dispositivo. Una porta RS232 opzionale supporta l’uso delle attrezzature di precedenti generazioni mentre una porta LAN opzionale consente la comunicazione diretta con diverse macchine e attrezzature in tutto lo stabilimento.

Gestire il proprio flusso di lavoro, la propria flotta e le attrezzature direttamente sull’UX10 attraverso l’uso delle più recenti applicazioni per la gestione dei servizi sul campo. Il GPS dedicato opzionale consente una mappatura rapida e facile grazie all’impiego del software GIS, mentre la tecnologia integrata di oscuramento dello schermo riduce il rischio di incidenti e distrazione del conducente. Il fattore leggerezza e compattezza dell’UX10 e le molteplici opzioni di trasporto hands-free lo rendono perfetto per le prolungate attività sul campo.

Oltre al nuovo UX10, la linea di dispositivi rugged proposta da Getac per le utility, la produzione industriale e le emergenze comprende anche i tablet fully rugged F110, ZX70, K120, T800, T800-Ex e A140, il notebook convertibile fully rugged V110 e il notebook semi rugged S410.