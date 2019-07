Verizon e Zoom migliorano la comunicazione aziendale

Per offrire ai clienti globali una nuova e più articolata offerta di comunicazione unificata, Verizon Business Group firma un accordo con Zoom Video Communications. La piattaforma di comunicazione unificata basata sulla collaborazione video di Zoom è disponibile per tutti i clienti business di Verizon in versione cloud service, new entry nel portfolio di soluzioni per la comunicazione aziendale proposte dall’azienda.

Shawn Hakl, SVP Business Products di Verizon

Le aziende di tutto il mondo sono sempre più inclini all’utilizzo di strumenti e soluzioni agili, intuitive ed affidabili. La facilità d'uso e le prestazioni sono qualità essenziali quando si parla di collaborazione video, poiché incoraggiano il coinvolgimento dei dipendenti e promuovono una maggiore produttività in tutta l'azienda. La nostra prerogativa è quella di offrire ad ogni azienda la suite di soluzioni più adatta che consenta di raggiungere questi risultati. L'aggiunta di Zoom al nostro portfolio di partner in ambito collaboration consente ai nostri clienti aziendali di avere accesso a una tecnologia in grado di soddisfare entrambi i requisiti: facilità d'uso e prestazioni.

Eric S. Yuan, Ceo di Zoom

L’accordo con Verizon rappresenta perfettamente la nostra scelta strategica di lavorare con i migliori provider di servizi globali ed estendere la portata di Zoom in tutto il mondo. In questo modo i clienti di Verizon, dalle PMI alle grandi aziende, potranno usufruire della nostra innovativa piattaforma di comunicazione video sulla rete ad alte prestazioni di Verizon.

Da luglio dunque i clienti Verizon avranno accesso a più di 50 Paesi utilizzando numeri a pagamento, numeri verdi e i call-me number. Inoltre, gli utenti potranno partecipare alle riunioni di Zoom da un telefono Verizon Wireless o Verizon VoIP, o soltanto alla parte audio di una riunione di Zoom tramite Verizon VoIP, senza costi aggiuntivi. Con la gestione del servizio da parte di Verizon, i clienti possono utilizzare Zoom senza la necessità di impiegare tempo o risorse dedicate. Gli esperti di Verizon si occuperanno anche della formazione, dell'adozione da parte degli utenti e del supporto tecnico.