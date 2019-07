Site by Site e Studio Vatore lanciano Voice Branding

Site by Site e Studio Vatore annunciano la nascita di una nuova realtà creativa e progettuale dedicata alla Voce e alle tecnologie digitali: Voice Branding Srl.

Nicola Bruno, CEO e co-founder di Site by Site

Voice Branding Srl è il nome della nuova società esito di un percorso lungo due anni in cui con Studio Vatore abbiamo studiato, approfondito e realizzato noi stessi soluzioni tecnologiche legate alla Voce, una VUI - Voice User Interface in grado di assistere l’utente all’interno delle applicazioni grazie alla voce e al linguaggio naturale. In Site by Site riteniamo che la voce cambierà gli attuali scenari con le aziende che si troveranno a breve a chiedersi: che voce ha la mia azienda? Non solo. Nella ricerca delle migliori performance le aziende si troveranno a dover gestire più voci in funzione delle personas e dei segmenti di pubblico. Un mondo completamente nuovo insomma che dovrà fare i conti con un modo sensorialmente diverso di approcciare gli strumenti digitali e che richiede la presenza sul mercato di una realtà strutturata in grado di rispondere con competenze certe ai molti quesiti che sorgono e sorgeranno inevitabilmente in questo nuovo panorama