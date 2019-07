GTT Communications acquista KPN international

GTT Communications ha annunciato di avere raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di KPN International per circa 50 milioni di euro in contanti.

La combinazione strategica di GTT e KPN International:

- aumenta la dimensione e la copertura della rete, aggiungendo profondità alla rete IP globale Tier 1 di GTT in 21 paesi europei, compresi le tratte in fibra a lungo raggio e gli anelli metropolitani di Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi.

- aggiunge più di 400 clienti strategici, tra aziende e carrier. GTT sarà il principale fornitore di rete internazionale per ulteriori 400 clienti di KPN.

- contribuisce a rafforzare l'organizzazione globale di vendite, operazioni, servizi e assistenza clienti grazie a una solida serie di successi nel garantire un'esperienza cliente eccezionale.

- completa il vasto portafoglio di servizi di rete in cloud di GTT con analoghi servizi di trasporto e infrastruttura, Internet e WAN di alta qualità.

Rick Calder, Presidente e CEO di GTT

L'acquisizione di KPN International rafforza la nostra presenza nel mercato europeo. I contributi di alto profilo apportati da questa acquisizione, tra cui un team di grande esperienza, strutture di rete internazionali e un un ampio portafoglio di clienti multinazionali, ci aiuteranno a raggiungere il nostro obiettivo di connettere le persone tra le organizzazioni di tutto il mondo e ad ogni applicazione nel cloud.

L'acquisizione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre 2019, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.