LivePerson aiuta le aziende a migliorare la propria attività

In Italia si rafforza la presenza di LivePerson, che punta su un’organizzazione strutturata e sulla presenza ai principali eventi del settore tecnologico e digitale. Obiettivo di LivePerson quello di illustrare alle aziende le soluzioni migliori da per ottenere miglioramenti nella propria attività e un vantaggio competitivo sul mercato. Infatti la domanda di soluzioni di customer care digitale, conversational commerce e digital direct marketing è in continuo aumento, e da parte delle società cresce la necessità di dotarsene, per continuare ad essere competitive negli affari, incrementando le vendite. E le aziende, che per stare al passo con i tempi, stanno inserendo finestre di chat, con operatori (chatbot o agenti umani) pronti a rispondere immediatamente alle richieste dei consumatori, all’interno dei propri siti web, sono in continuo aumento.

Agostino Bertoldi, Vice President Southern Europe di LivePerson

Le aziende che scelgono le nostre soluzioni sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni e, fortunatamente, continuano a farlo. Grazie ai nostri prodotti, le organizzazioni trovano un partner affidabile e di qualità a cui consegnare il proprio business che oggi, come mai prima d’ora, necessita di una gestione efficace dei propri clienti.

Le soluzioni di LivePerson permettono di fornire valore all’attività dell’azienda, gestendo tutti i contatti ricevuti attraverso una chat in maniera asincrona. Proprio la gestione asincrona dei contatti è il valore aggiunto che LivePerson offre ai clienti, che non hanno così necessità di gestire la comunicazione 1 a 1, ma possono gestire le richieste in differita e prevalentemente in modalità offline.

Cosa cambia sul fronte della comunicazione

Il mondo digitale continua a cambiare. Per questo vi è necessario anche modificare la presenza pubblicitaria sul web e i semplici banner adv non bastano più. LivePerson, ad esempio, consente alle aziende di attrarre direttamente il cliente proveniente da un adv online – grazie al Digital Direct Marketing – indirizzandolo direttamente non più ad una semplice landing page “muta” ma ad un vero e proprio “personal shopper”, permettendo così di aumentare considerevolmente e rapidamente le conversioni, il che significa maggiore business e un incremento del fatturato.

Tramite una serie di partner, tra cui Ernst & Young e IBM, l’azienda è in grado di offrire soluzioni per tutte quelle organizzazioni che puntano a incrementare efficienza ed efficacia operativa.

Inoltre, attraverso la partecipazione a eventi in ambito digitale su tutto il territorio italiano – come il Digital Communication Forum 2019 che si è tenuto a Gubbio dal 3 al 5 luglio - LivePerson punta a educare le organizzazioni sui corretti significati e usi dei servizi di conversational messaging.