Qualcomm Snapdragon 855 è certificato Common Criteria EAL-4+

Qualcomm ha annunciato che l’unità di elaborazione sicura Qualcomm, elemento della piattaforma mobile Snapdragon 855, è certificato con il Common Criteria EAL-4+. Ovvero lo standard massimo assegnato alle smart card per la garanzia di sicurezza e la verifica dell’hardware.



La certificazione riconosciuta a livello internazionale fa di Snapdragon 855 il primo System on Chip (SoC) mobile a ottenere la garanzia di sicurezza a livello di smart card. L’unità integrata di elaborazione sicura Qualcomm consente ai clienti OEM di Qualcomm Technologies di risparmiare sui sulla distinta base (Bill of Materials – BOM) senza sacrificare la sicurezza offrendo miglioramenti in termini di performance e potenza derivanti dall’integrazione nel nodo di elaborazione principale.

Jesse Seed, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc.

Il conseguimento della certificazione di sicurezza EAL-4+ rappresenta un momento chiave nel nostro percorso verso l’offerta di livelli di sicurezza per smart card ai nostri clienti e agli utenti di Snapdragon. I casi d’uso che prima richiedevano chip di sicurezza separati potranno ora essere completamente integrati nei device supportati da Snapdragon 855. Questa certificazione è un’ulteriore conferma delle assolute innovazioni che Snapdragon 855 porta sul mercato e della continua leadership di Qualcomm Technologies nella sicurezza integrata.