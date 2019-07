SGBox lancia SIEM as-a-Service su public cloud

SGBox offre un completo sistema di monitoraggio e gestione degli eventi attraverso una formula “as-a-service” basata su public cloud.

Il servizio cloud di SGBox, commercializzato attraverso partner di fiducia, garantisce scalabilità, affidabilità e prestazioni, assicurando allo stesso tempo costi certi e contenuti. L’offerta SIEM as a Service comprende la gestione dei log e la correlazione degli eventi, l’analisi del comportamento degli utenti, il monitoraggio dei sistemi, scansioni di vulnerabilità e tante altre utili funzionalità che permettono di elevare il livello di sicurezza delle infrastrutture contando sulla qualità di una piattaforma evoluta e sulla competenza e affidabilità degli operatori che la gestiscono.

Il servizio, a livello di continuità, garantisce un network uptime dell’infrastruttura del 99,95% su base annuale e mette inoltre a disposizione un team di specialisti per fornire quel valore aggiunto in termini di competenze che i clienti richiedono.

L’adozione di un sistema SIEM con modalità di servizio, nell’ottica delle piccole e medie imprese, è la risposta perfetta a due fenomeni che gli esperti di sicurezza hanno ripetutamente sottolineato negli ultimi anni. Prima di tutto dall’evoluzione delle strategie di attacco dei cyber-criminali, che utilizzano strumenti sempre più sofisticati e prendono di mira con sempre maggiore frequenza anche aziende di piccole dimensioni. In secondo luogo, per il fatto che tali imprese sono soggette a normative (a partire dal GDPR) che impongono livelli di compliance estremamente elevati, simili in tutto e per tutto a quelle delle “grandi”.