MyElmec semplifica la gestione dei sistemi informativi

MyElmec è la soluzione creata da Elmec Informatica per agevolare il lavoro quotidiano di chi si occupa di sistemi informativi all’interno delle aziende.

È uno strumento per la governance dei sistemi e asset aziendali sviluppato con la metodologia DevOps, che implementa la comunicazione, la collaborazione e l’integrazione tra i reparti di sviluppatori e operativi.

Alessandro Ballerio, amministratore delegato di Elmec Informatica

Volevamo realizzare una dashboard integrata che permettesse ai responsabili IT di controllare tutto in un unico luogo digitale, qualcosa che nessun altro provider di servizi IT aveva mai creato. Per realizzare il MyElmec abbiamo utilizzato le ultime tecnologie sul mercato tra cui Java, Go e Python, avvalendoci di suite di tool che permettono il deployment continuo. L’architettura a micro-servizi ci permette di evitare i problemi dei classici sistemi monolitici in un’ottica di efficientamento delle nostre soluzioni.

Il MyElmec vuole essere uno strumento strategico per chi lavora nel mondo dell’IT. Non è infatti solo uno strumento di governance, ma grazie a processi automatizzati, alcune azioni più operative, vengono velocizzate permettendo così alle figure che si occupano di tecnologie all’interno delle aziende di abbandonare azioni meccaniche e farraginose dell’operatività quotidiana, guadagnando tempo per lo sviluppo delle strategie. Il portale è disponibile anche in versione mobile sia per Android che iOS e l’app è in grado di notificare in tempo reale gli addetti ai lavori su situazioni di criticità sugli asset sotto monitoraggio.

Grazie alla metodologia DevOps, Elmec ha riscontrato i primi risultati evidenziando una migliore comunicazione tra i vari reparti coinvolti e il dimezzamento dei tempi e dei costi necessari per lo sviluppo e messa in produzione del progetto. Inoltre l’azienda è oggi in grado di fare nuovi rilasci una volta alla settimana e a fare mantenimento e correzioni sul portale, una o due volte al giorno. In 4 mesi si sono registrati 37 mila accessi al portale.

Lo sviluppo del portale ha previsto il coinvolgimento della metodologia DevOps, il metodo di sviluppo che nasce dall’idea di un’integrazione tra gli sviluppatori – i developer – e chi controlla ed eroga prodotti e servizi – ossia gli addetti alle operation. Il DevOps vuole eliminare “l’effetto silos”, evitando l’esistenza di compartimenti stagni, ovvero, reparti che, nel processo produttivo, si occupano solo della propria parte, senza pensare a quello che avviene prima e dopo la loro attività.

L’utilizzo di questa metodologia ha portato a un cambiamento nei processi aziendali e nell’ideazione del progetto stesso. Nello sviluppo del progetto sono inoltre stati coinvolti 20 clienti pilot, in ottica win-win, che hanno permesso da una parte a Elmec di capire le esigenze, ricevendo feedback in tempo reale, e dall’altra ai clienti di ottenere in tempi rapidi uno strumento pronto per l’uso.