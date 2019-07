Ricoh, i dipendenti europei vogliono tecnologie smart.

La nuova ricerca Ricoh “Workforce United” indica che i lavoratori di tutta Europa hanno aspettative elevate nei confronti della Digital Transformation.

Dalla ricerca Ricoh “Workforce United” emerge come in tutta Europa i dipendenti chiedono alle aziende tecnologie digitali che permettano di lavorare meglio e di risparmiare tempo. Gli intervistati sono ottimisti nei confronti della Digital Transformation, convinti che essa aumenti la produttività e l’efficienza. Indipendentemente dall’età, il 72% degli intervistati vorrebbe contribuire concretamente al successo della propria azienda e, anche grazie alle tecnologie, lavorare in modo più smart.

I risultati della ricerca Ricoh lasciano pochi dubbi sul fatto che i dipendenti siano pronti a cambiare il proprio modo di lavorare, riconoscendo però di non potercela fare da soli. Grazie al supporto della propria organizzazione, vorrebbero migliorare le competenze e utilizzare al meglio le tecnologie introdotte. Oltre due terzi del campione (69%) pensa che le migliori aziende siano quelle che investono in tecnologie digitali e in attività di formazione e di aggiornamento. Rispondere a queste esigenze rappresenta per un’impresa il primo passo per aumentare la produttività e ottenere un vantaggio competitivo.