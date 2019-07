Suse rilascia le soluzioni Manager for Retail 4 e Manager 4

SUSE annuncia la disponibilità di Manager 4 e Manager for Retail 4, soluzioni per la gestione infrastrutturale che aiutano DevOps e IT a ridurre la complessità. Grazie a Manager for Retail 4 e Manager 4 i team aziendali responsabili di DevOps e operazioni IT riescono a ridurre la complessità e riconquistare il controllo sugli asset IT indipendentemente da dove questi si trovino, aumentare l'efficienza rispettando le policy di sicurezza, e ottimizzare le operazioni per mezzo dell'automazione allo scopo di ridurre i costi.

Daniel Nelson, Vice President of Products and Solutions di Suse

Suse non aiuta solamente i clienti enterprise a trasformarsi in direzione di infrastrutture software-defined affinché possano continuare a innovare, competere e crescere sui mercati odierni, ma fornisce anche i tool che occorrono per poter gestire e far funzionare efficacemente gli ambienti misti che ne derivano. Suse Manager gestisce sistemi fisici, virtuali e containerizzati in tutti gli ambienti edge, core e cloud, e tutto da un'unica console centralizzata. Fa parte della trasformazione IT che abbatte i costi, riduce la complessità ed esalta l'agilità di business.

Peculiarità di Manager 4

- Ridurre i costi e semplificare la gestione per mezzo di una migliore amministrazione del ciclo di vita dei contenuti che rende più agevole spostare e gestire i package nel corso del ciclo DevOps. La gestione delle macchine virtuali, basata su Salt, consente di amministrare centinaia di server in tempo reale.

- Aumentare la disponibilità e la visibilità per mezzo dell'ampliamento delle capacità di monitoraggio e alerting integrate nello stack di monitoraggio di nuova generazione basato su Prometheus. Ciò permette ai clienti di identificare e risolvere facilmente gli inconvenienti.

- Ridurre la complessità e riconquistare il controllo di ambienti IT eterogenei complessi mediante un più ampio supporto dei sistemi operativi e nuove capacità di deployment SAP HANA che rendono più facile che mai installare e configurare questa piattaforma SAP.

Appositamente sviluppata da Suse per il settore retail, Manager for Retail 4 è una soluzione open source per la gestione ottimizzata delle infrastrutture. Dai mainframe ai cluster HPC, dai server bare metal alle VM e ai container fino ai terminali point-of-sale e point-of-service, ai chioschi e ai sistemi self-service e ai distributori reverse-vending per il riciclo, questa soluzione aiuta a ridurre i costi, ottimizzare le operazioni e garantire la compliance all'interno dell'infrastruttura IT retail.