Adecco e Microsoft contrastano il digital mismatch

Partono le nuove sette Academy Ambizione Italia promosse da The Adecco Group con Microsoft per l’aggiornamento, la formazione e la riqualificazione tecnologica. Continuano anche nel 2019 le iniziative avviate da Adecco e Microsoft nell’ambito di Ambizione Italia, il progetto di ecosistema per accelerare la trasformazione digitale in Italia, che fa leva sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e sulla formazione avanzata.

L’iniziativa, lanciata lo scorso settembre, si traduce in un articolato programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle competenze, in linea con i nuovi trend tecnologici e le richieste del mercato del lavoro, con l’obiettivo di contribuire all’occupazione e alla crescita del Paese.

Barbara Cominelli, Direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia

Con Ambizione Italia vogliamo dare un contributo concreto all’occupazione nel nostro Paese. Insieme all’ecosistema di partner stiamo aiutando giovani e professionisti già affermati ad acquistare le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Le academy sono una colonna portante di questo denso programma e stanno già portando ottimi risultati: 9 persone su 10 tra coloro che hanno seguito questo tipo di formazione tecnico-scientifica hanno trovato lavoro. Le nuove 7 academy realizzate con The Adecco Group sono un altro tassello fondamentale in questo progetto ambizioso che ci porterà a raggiungere oltre 2 milioni di persone.

Dopo il lancia di PHYD, piattaforma digitale basata su Cloud Computing e Intelligenza Artificiale e dedicata al percorso formativo professionale e personale attraverso lo sviluppo di nuove competenze e l’aggiornamento di quelle già acquisite, nel corso del mese di settembre 2019 partiranno sette Academy che avranno l’obiettivo di colmare lo skills mismatch tra candidati e aziende sulle tematiche IT. I corsi saranno realizzati da The Adecco Group in collaborazione con i fondi Ex Ebiref e due brand del Grupp: Modis che contribuirà come technology partner, e Adecco a cui spetterà invece la gestione delle fasi di selezione e placement. I requisiti necessari per partecipare alle selezioni sono l’aver conseguito un percorso universitario in materie tecnico-scientifiche, curiositù e interesse per il mondo Information Technology, approccio open mind e infine flessibilità.

Le lezioni delle Academy avranno una durata variabile (dalle 160 alle 240 ore) e si svolgeranno nel corso dei mesi di settembre e ottobre, focalizzandosi sulle seguenti tematiche: Cyber Security, Big Data Analysis e Web Development. I corsi si terranno nelle città di Milano, Roma e Napoli e coinvolgeranno oltre 80 persone, che verranno assunte a tempo indeterminato direttamente da Adecco al momento della loro iscrizione e poi inserite nel mondo del lavoro alla fine del periodo di formazione.

Il digital mismatch rappresenta uno dei problemi più rilevanti per le aziende italiane e il 40% di queste lamenta inadeguatezza dell’offerta dei professionisti che popolano i loro settori di business.