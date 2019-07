BenQ SW270C PhotoVue: massima precisione cromatica

Il monitor per la fotografia SW270C PhotoVue di Benq offre al cliente professionista uno schermo uniforme, massima precisione cromatica, la connettività USB-C. BenQ lancia il nuovissimo monitor per i fotografi, SW270C, l'ultimo nato della serie di display professionali BenQ SW PhotoVue. SW270C garantisce colori brillanti e precisi coprendo il 99% della gamma cromatica Adobe RGB, il formato HDR10 e il 97% degli standard DCI-P3 / Display-P3; la connettività USB-C contribuisce a migliorare l'efficienza del lavoro grazie a una rapida connettività video, audio, dati e all’erogazione di potenza; l’Uniformity Technology permette di estendere la precisione cromatica a tutta la superficie dello schermo.

Una serie di caratteristiche che fanno di SW270C il monitor perfetto per i fotografi che cercano risultati professionali con un investimento contenuto. In qualità di leader nel settore dei monitor professionali, BenQ ha sempre cercato di migliorare ulteriormente il lavoro dei fotografi, soprattutto per quanto riguarda la qualità della riproduzione dei colori, il comfort visivo e la facilità d’uso. Il nuovo monitor SW270C prosegue su questa linea: con la sua ampia gamma colori, la connettività USB-C e la Uniformity Technology, costituisce per i professionisti della fotografia uno strumento indispensabile che, a fronte di un investimento contenuto rispetto ad altri modelli con specifiche simili, non scende ad alcun compromesso con la qualità.

Caratteristiche principali

Uniformity Technology - Ottimizzando il colore e la luminosità delle sottoaree di tutto lo schermo, l’Uniformity Technology BenQ offre colori precisi su tutta la superficie del pannello per un’esperienza di visualizzazione perfettamente fedele e coerente.

Una ricchissima palette cromatica - La copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB, del 100% dell’sRGB / Rec.709 e del 97% del DCI-P3 / Display P3 porta a una rappresentazione dei colori più realistica e adeguata alla fotografia professionale.

Tecnologia HDR per immagini vibranti - La tecnologia HDR10 offre ai fotografi la possibilità di visualizzare in anteprima l'effetto HDR dei contenuti video, garantendo il risultato desiderato per la realizzazione finale.

LUT 3D a 16 bit e Delta E≤2 - La tabella di consultazione (LUT) 3D a 16 bit e il Delta E≤2 preciso degli spazi colore Adobe RGB ed sRGB rendono la visualizzazione il più fedele possibile all’immagine originale riproducendone i colori con la massima accuratezza.

Calibrazione hardware - La calibrazione hardware consente ai fotografi di regolare il chip di elaborazione delle immagini interno al monitor, mantenendo le immagini visualizzate coerenti con il contenuto originale, senza essere influenzate dalle impostazioni della scheda grafica.

Supporto ai format video - SW270C supporta il contenuto di film 24P / 25P, da visualizzare a cadenza nativa, senza pulldown, che può distorcere la riproduzione del video sorgente.

Porta USB-CTM - La nuovissima porta USB-CTM offre sia la trasmissione video/audio/dati ad alta velocità che l’alimentazione con un unico cavo, assicurando una configurazione del flusso di lavoro rapida e semplice.

Hotkey Puck G2 - Le modalità e le caratteristiche di colore preferite si possono impostare come accesso rapido insieme alle funzionalità utilizzate più di frequente.

Palpebra antiriflesso - Il monitor è inoltre dotato di una palpebra antiriflesso per il controllo ottimale delle condizioni di luce ambientale e dell'abbagliamento.