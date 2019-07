Per i 10 anni della serie PTZ, Panasonic svela AW-UE4WG/KG

Per l’occasione da Panasonic arriva AW-UE4WG/KG, che completa la gamma di telecamere PTZ. Disponibile da ottobre il modello permette riprese con ampie inquadrature grandangolari. Successore della telecamera remota AW-HE2, il nuovo modello ha funzionalità migliorate quali il supporto della risoluzione 4K e l’angolo di visione estremamente ampio, da 111°. Con AW-UE4WG/KG gli utenti saranno in grado di effettuare riprese con maggiore versatilità grazie ad inquadrature grandangolari molto ampie che permetteranno di registrare video di alta qualità anche negli spazi più ristretti.

La telecamera offre un singolo sensore da 1/2,5”, 8M pixel, che consente di acquisire immagini 4K mozzafiato, con risoluzione 3840 x 2160, e supporta una varietà di formati video da 30p/29,97p/25p.

Andre Meterian, Director Professional Video Systems Business Unit EMEA di Panasonic

L’AW-UE4 è stata progettata pensando ai professionisti AV, con un angolo di visione estremamente ampio per un'installa zione flessibile in una varietà di spazi. Con l'aggiunta della risoluzione 4K, una potente connettività e l’opzione di caricare video direttamente su servizi di live streaming, siamo convinti che l’AW-UE4 dimostri con quale impegno perseguiamo l’innovazione continua, che ci assicura una posizione leader sul mercato PTZ.

L’AW-UE4 fornisce un alto livello di connettività, con tre terminali di uscita video HDMI, USB e LAN che supporta il protocollo RTSP/RTMP per la trasmissione diretta in live streaming alle piattaforme principali, quali YouTube. La possibilità di connessione tramite cavo USB e/o LAN permette di realizzare una singola soluzione cablata per la trasmissione di video, controllo telecamera e alimentazione.

La compattezza del design e l’alto livello di funzionalità rendono questo dispositivo perfetto per le applicazioni nelle piccole aule, le sale riunioni e gli eventi live.