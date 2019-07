ServiceNow, la digital transformation soddisfa i dipendenti

Secondo una ricerca di ServiceNow, i dipendenti delle aziende che abbracciano la digital transformation affermano di essere più soddisfatti.

I dati dell’ultima ricerca ServiceNow indicano che il 62% dei dipendenti delle aziende europee che hanno adottato l’automazione si dichiara più soddisfatto. Inoltre, il 71% riporta una maggiore soddisfazione dei clienti, il 72% ammette un miglioramento della produttività e il 62% dichiara di usufruire di più tempo da dedicare alle attività creative.

Si è creata molta retorica sul tema della “paura delle macchine”. I dipendenti sembrano però più preoccupati dai cambiamenti, piuttosto che dal fatto che un robot possa occupare il loro posto di lavoro:

- Il 31% teme di dover imparare nuove competenze o processi e il 28% è preoccupato di dover cambiare il modo in cui lavora

- Solo il 17% è preoccupato di perdere il proprio lavoro

- I dipendenti delle aziende altamente digitali affermano di beneficiare di una maggiore creazione di lavoro (42%), in confronto al 23% nelle aziende meno automatizzate

- L’86% del campione vede l’AI come il futuro del lavoro

- Solo il 16% ha paura di essere comandato da una macchina

I dipendenti vogliono imparare e migliorare le competenze digitali

- Il 66% del campione desidera imparare o migliorare le proprie digital skill

- Il 15% afferma che il proprio lavoro richiede competenze digitali avanzate

- Il 75% crede di possedere le capacità digitali richieste per il proprio lavoro

- Solo il 18% riscontra delle difficoltà nell’adattarsi a processi di lavoro digitali

I dipendenti delle aziende più automatizzate affermano che la propria azienda ha riportato una crescita nelle revenue, migliorato gli obiettivi finanziari e ottenuto più profitti rispetto ai competitor

- Il 55% dei dipendenti nelle aziende più automatizzate vede una maggiore profittabilità rispetto ai competitor. Nelle aziende meno automatizzate la percentuale è del 31%

- Nelle aziende altamente automatizzate, il 21% vede una profittabilità di molto superiore, rispetto al 5% nelle altre aziende

- Il 36% delle aziende automatizzate, afferma di aver superato i propri obiettivi finanziari. In assenza di automazione la percentuale scende al 16%.