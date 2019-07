BenQ aderisce alla convenzione Minamata delle Nazioni Unite

BenQ ha annunciato di aver aderito alla convenzione Minamata delle Nazioni Unite per ridurre al minimo il contenuto di mercurio.

Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation

BenQ persegue con profondo impegno la propria responsabilità sociale nei confronti dell'ambiente attraverso la tecnologia e i prodotti più avanzati dal punto di vista dell’efficienza energetica. Stiamo offrendo ai nostri clienti la migliore esperienza di prodotto e tecnologie intelligenti sia con i proiettori a lampada, sia con i modelli LED e laser senza mercurio, nel pieno rispetto della Convenzione di Minamata.

La Convenzione di Minamata è un trattato internazionale, volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi del mercurio, che è stato ratificato da oltre 100 Paesi delle Nazioni Unite nel 2013 ed è entrato in vigore nel 2017. L’obiettivo di questo accordo è di ridurre il più possibile, entro il 2020, la produzione di prodotti contenenti il mercurio. Resta comunque inteso che le lampade dei videoproiettori non sono limitate dal trattato e che, dunque, tutti i proiettori BenQ a lampada possono continuare a essere venduti e utilizzati senza limitazioni.

I videoproiettori BenQ con sorgenti luminose a LED e laser BlueCore senza mercurio sono utilizzabili per una vasta gamma di applicazioni, dall'intrattenimento domestico, all’utilizzo in ufficio e nelle sale conferenze, all’installazione in grandi spazi. Rispetto dell’ambiente e ampiezza della gamma si aggiungono alla tecnologia all’avanguardia di lunga durata Digital Light Processing, vincitrice di un premio Oscar nel 2015 e utilizzata nel 90% dei cinema digitali del mondo, garanzia di una qualità d’immagine DLP di lunga durata con colori precisi e massima nitidezza.