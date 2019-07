NEC P605UL, il proiettore laser a bassa rumorosità

NEC Display Solutions Europe ha annunciato l’ultimo proiettore laser della sua gamma. P605UL è il proiettore più silenzioso di NEC con un rumore di 19 dB.

Oltre a non emettere praticamente rumore, il P605UL garantisce un’operatività priva di manutenzione grazie al suo gruppo ottico sigillato privo di filtro che garantisce 20.000 ore di luce da fonte laser. Questo modello è un vero “install-and-forget” non necessitando di alcun cambio di lampada o di filtro. In più, il consumo energetico è di soli 357W in modalità normale, che si traduce in ridotti costi di operatività.

Il P605UL è un modello future-proof grazie alla sua elaborazione in ingresso di [email protected] per risoluzione finissima, ampia connettività e supporto della risoluzione WUXGA per il massimo della qualità delle immagini senza alcun rumore prodotto dalla ventola.

Il nuovo proiettore è perfetto per una vasta gamma di applicazioni: dalle sale riunioni in ufficio, le aule scolastiche e le aule magne fino a locali pubblici ed ambiti di retail signage. Il P605UL prevede anche WiFi opzionale e funzione MultiPresenter incorporata per presentazioni wireless e condivisione dello schermo. Inoltre, il proiettore appartiene alla Categoria di Rischio 2, facendo risparmiare i costi di installazione non richiedendo precauzioni di sicurezza extra.