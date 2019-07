Acronis introduce la protezione informatica per SAP HANA

Acronis estende le funzionalità di backup verso SAP HANA; è così possibile effettuare il salvataggio dei database e ripristinare i dati business-critical. La soluzione Acronis di data imaging protegge a 360° l'intero database, senza richiedere una conoscenza approfondita o una particolare esperienza di SAP HANA.

Le aziende sono responsabili di enormi quantità di dati e di fatto, il volume dei dati archiviati è maggiore di quello di tutti gli endpoint del mondo. Questi dati provengono in ogni momento di ogni giorno da una varietà di origini a livello globale, in numerosi formati diversi e da un’ampia gamma di piattaforme. Per ottenere la massima flessibilità nella gestione dei dati e incrementare la propria efficienza operativa, oltre 27.000 aziende si affidano ai database SAP HANA.

Con una tale vastità di dati contenuta in questi database SAP HANA e un'attività di analisi in tempo reale costantemente in esecuzione, è essenziale per queste aziende godere di una protezione totale, con backup gestiti regolarmente e disponibili per il ripristino in qualsiasi istante. Oggi tutto questo è più facile e più veloce da ottenere, grazie all'aggiunta ad Acronis Backup del supporto verificato e basato su script del backup e ripristino di SAP HANA.

SAP HANA è la più recente piattaforma supportata da Acronis Backup, che va ad aggiungersi a più di 20 altre piattaforme fisiche e virtuali, applicazioni, ambienti cloud e mobile e sistemi endpoint.

Inoltre, il nuovo supporto per il backup e il ripristino di SAP HANA rappresenta il primo passo verso una maggiore connettività tra i servizi di protezione informatica Acronis e le funzionalità di gestione dei dati aziendali di SAP HANA, adottate a livello globale.

Per Acronis, il supporto di una soluzione enterprise così diffusa è un'ulteriore testimonianza del suo impegno a fornire servizi di protezione informatica facili, efficienti e sicuri, in grado di garantire salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza per tutti i tipi di dati, applicazioni e sistemi.