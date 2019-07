NTT, i fan dello sport chiedono più coinvolgimento digitale

Secondo una ricerca di NTT, le organizzazioni sportive devono impegnarsi di più per offrire nuove esperienze agli appassionati digitali sfruttando Ai e machine learning. Il report, che ha visto partecipare circa 3.700 appassionati sportivi di tutto il mondo, evidenzia infatti che il 46% delle persone intervistate ha affermato, al momento attuale, di aver vissuto una soddisfacente esperienza di fruizione di eventi sporti arricchiti dall’analisi dei dati.

Questo deficit rivela la necessità di infrastrutture tecnologiche e soluzioni più adeguate per fornire le esperienze sofisticate che i fan sportivi si aspettano. E l’AI e il machine learning saranno la risposta.

La ricerca mostra che l’AI e il machine learning costituiscono una modalità estremamente efficace per esperienze ricche di dati e dunque più coinvolgenti.

- Più della metà (54%) delle persone di età compresa tra i 18-34 anni crede che l’AI sia in grado di prevedere con successo i risultati di un evento sportivo.

- Circa la stessa percentuale (52%) afferma che le previsioni accurate contribuiscono a rendere un evento più coinvolgente.

- Un quarto (26%) delle persone di tutte le età è consapevole del fatto che l’AI e il machine learning vengano utilizzati attualmente negli eventi sportivi, rivelando enormi potenzialità per creare un migliore coinvolgimento.

Un esempio arriva dal Tour de France 2019 durante il quale i fan possono sperimentare le funzionalità di AI e machine-learning del nuovo #NTTPredictor che rivoluzionerà realmente l’esperienza di fruizione visiva del Tour. Tra le novità Le Buzz, nuovo modello di machine learning in fase di sperimentazione per la prima volta al Tour de France 2019 che analizza i movimenti all’interno del peloton per pronosticare i potenziali momenti chiave, come la probabilità che si verifichi un incidente, uno spaccamento del peloton o un cambiamento delle dinamiche di gara.

Le esperienze sportive live e digitali del futuro

Analizzando abitudini e preferenze degli appassionati sportivi, la ricerca di NTT dà anche un quadro delle esperienze sportive live e digitali del futuro con al centro le mutevoli consuetudini dei millennial. Più della metà (56%) degli intervistati tra i 18 e i 34 anni ha affermato di voler incrementare l’utilizzo di un “secondo display” per seguire gli eventi live, nei prossimi tre anni. Il 51% degli intervistati di tutte le fasce d'età che scelgono di tenere traccia degli aggiornamenti in tempo reale di un evento sportivo tramite un secondo dispositivo (cellulare o tablet), almeno una volta alla settimana, evidenzia chiaramente un aumento della domanda di un'esperienza digitale e connessa. La motivazione principale dell'utilizzo di un secondo display durante un evento sportivo risiede nella possibilità di accedere dati e statistiche (34%), con quattro persone su 10 che desiderano ancora più statistiche per migliorare la propria esperienza digitale.

Contemporaneamente, più della metà (55%) dei giovani tra i 18 e i 34 anni ha affermato che esperienze più evolute all'interno dello stadio - come una migliore connettività e strutture tecnologicamente avanzate - li incoraggerebbero a partecipare a eventi sportivi in diretta. Ciò dimostra che esiste un mercato proficuo per le organizzazioni disposte a investire in stadi ed eventi connessi. E il desiderio dei millennial di essere costantemente connessi si concretizza chiaramente nella partecipazione sportiva dal vivo, con quasi tre quarti (73%) che sostengono che la scarsa connettività di un luogo sportivo riduce il divertimento di un evento.