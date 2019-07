Provider SMS, Skebby spiega come scegliere quello giusto

Pagina 1 di 3

Skebby propone una interessante analisi sull’impiego dei servizi SMS per le aziende; le piattaforme più moderne garantiscono risultati concreti e verificabili.

L’azienda, che opera nel settore dei servizi SMS online e ha sviluppato una piattaforma per la fornitura di soluzioni marketing & service via SMS, propone il proprio punto di vista e interessanti spunti di riflessione per far crescere il business delle imprese.

Come osservatore privilegiato del settore, Skebby pone l’accento sulle capacità di integrazione delle diverse piattaforme oggi disponibili, soffermandosi sul grado di qualità, competenza, servizio e sicurezza offerto.

Gli SMS sono ancora importanti in un mondo multicanale e connesso a doppia mandata con App e servizi Web? La risposta è sicuramente sì!

Il provider di servizi SMS rappresenta il tramite tra gli operatori di telefonia mobile e la società che desidera attivare service di comunicazione via SMS. Per fare questo, tale provider deve siglare accordi specifici con gli operatori mobili, indispensabili per poter inviare e ricevere SMS tramite la rete.

Proprio per questo è bene valutare con attenzione il livello di qualità dell'infrastruttura che deve essere garantito dal provider SMS. In generale, è sempre bene diffidare dai fornitori che offrono l’invio degli SMS a prezzi straccati. Proprio il prezzo troppo basso potrebbe indicare una infrastruttura di qualità scarsa, incapace di veicolare con successo i messaggi.

In quest’ottica vale la pena domandarsi se il provider adotta una piattaforma tecnologica proprietaria, opportunamente ridondata e monitorata. Il cliente dovrebbe poi informarsi circa la collocazione della server farm adottata, sulla qualità della connessione in uso e sul grado SLA offerto.

Un provider che soddisfa i requisiti evidenziati è dunque capace di fornire un servizio affidabile nel tempo, una vera garanzia per le imprese clienti. Tra i player di mercato, Skebby adotta una piattaforma proprietaria sviluppata in-house, munita di sistemi di monitoraggio 24/7 e interconnessione diretta con tutti gli operatori italiani tramite collegamento SS7 (per un throughtput di 500/600 SMS al secondo e possibilità di allocazione di banda dedicata).