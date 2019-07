Esprinet distribuisce i prodotti di Kalliope

V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, distribuirà la gamma delle soluzioni di telefonia VOIP e Unified Communiation di Kalliope.

Oltre alla gamma di centralini VoIP Kalliope, lanciata sul mercato italiano nel 2008 e pensata sia per i System integrator che per i Service Provider, l’azienda progetta e sviluppa piattaforme e soluzioni per la misura percettiva della Quality of Experience dei servizi IT (Testing&Montoring).

Con V-Valley, NetResults srl sceglie un partner solido e affidabile in grado di supportare la crescita del business nel mercato italiano. V-Valley, grazie alle competenze della propria struttura e all’orientamento a fornire soluzioni a valore, offre ai propri clienti rivenditori una consulenza mirata, in grado di veicolare al meglio il valore dei prodotti Kalliope.

Federico Rossi Direttore Commerciale di NetResults srl

Siamo molto felici di avviare una collaborazione con un distributore così importante nel panorama italiano. Crediamo molto nel valore della filiera, soprattutto nel contributo che il distributore può dare alla diffusione del prodotto in un mercato così complesso come quello dell’ICT. Ci siamo sempre affidati a realtà che condividessero con noi una forte passione per il proprio lavoro, un dialogo costante con i partner, oltre che un occhio di riguardo e grande rispetto verso il prodotto e il cliente e V-Valley ne rappresenta un valido esempio. Siamo quindi sicuri che tutto ciò porterà ad una collaborazione stimolante, di grande qualità, grazie alla competenza e all’esperienza di V-Valley nel settore dell’ICT.