NEC presenta il Global Channel Programme a infoComm 2019

Nell’ambito del progetto NEC One promosso da NEC Display Solutions, da quest’anno verrà inserito anche il Global Channel Programm pensato per i rivenditori partner.

Il Global Channel Programme è stato pensato per sviluppare un solido eco-sistema di partner al fine di assicurare l’esperienza di elevata qualità che i clienti enterprise si aspettano oggi. Il programma comprenderà partner in America del Nord e Sud, nelle regioni EMEA e APAC. In qualità di membri di NEC One Global Channel Programme, i partner NEC riceveranno un supporto dedicato dal NEC Global Team, accesso al suo portfolio tecnologico globale, politiche di prezzo globali, lo status di global partner, una sponsorship direzionale, sconti demo speciali e un programma di incentivazione globale.

Simon Jackson, Senior Vice President of Sales EMEA di NEC Display Solutions Europe

NEC One Global Channel Programme sottolinea la leadership globale di NEC nel settore A/V. NEC Display Solutions è focalizzata unicamente sul mercato business e sui suoi bisogni. Questa nuova iniziativa dimostra che stiamo gestendo opportunità globali con i nostri partner con un livello di supporto e di risorse che posizionano NEC come il provider di soluzioni display con cui fare business nella maniera più semplificata possibile.

Betsy Larson, Senior Vice President di Sales NEC Display Solutions America

I partner che fanno affari in tutto il mondo con Nec Display Soutions si aspettano da parte nostra risorse e supporto di livello internazionale.” Il NEC One Global Channel Programme estende quel tipo di supporto ad i nostri partner globali assicurando un’integrazione totale tra fornitori, rivenditori e clienti finali in tutto il mondo. Siamo entusiasti di poter fornire questo livello di supporto ad i nostri partner.

Il NEC One Global Channel Programme fornisce supporto pre e post vendita ai rivenditori A/V globali per proteggere gli investimenti NEC, assicurando uniformità, costi ridotti e nessun tempo morto. NEC Display Solutions offre tecnologie per collaboration e meeting room, sale controllo, workspace e digital signage per un’ampia gamma di settori verticali tra cui imprese, aziende, education, retail, transportation, medicale e pubblica amministrazione, locale e centrale.