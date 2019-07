Netgear: versatilità nella videosorveglianza professionale

Forte della sua esperienza nelle telecamere di videosorveglianza professionali, Netgear propone attraverso la tecnologia PoE soluzioni più efficienti e versatili. Il mercato della videosorveglianza è senza dubbio uno dei più dinamici ed interessanti anche grazie ai recenti provvedimenti come il GDPR e l’emendamento presentato al disegno di legge n. 1248 (cosiddetto "decreto sblocca cantieri") che ha stanziato 5 milioni per il 2019 e 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

Questi fondi serviranno ai Comuni per installare sistemi di videosorveglianza e apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini in ogni aula di ogni scuola e nelle strutture socio-sanitarie/socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità per l’infanzia.

Anche in Italia l’installazione di telecamere di videosorveglianza sta diventando sempre più una necessità e una modalità di protezione e prevenzione in caso di incidenti a cui, soprattutto le piccole e medie imprese ricorrono rivolgendosi a installatori o agenzie di terze parti.

La tecnologia CCTV si è evoluta nel tempo. Sono ormai lontani gli ingombranti sistemi basati su nastro di un tempo, sostituiti da telecamere che registrano direttamente in formati digitali, ora basati su flussi di dati IP che rendono il monitoraggio remoto disponibile per le aziende di qualsiasi dimensione. Ma i requisiti di alimentazione elettrica delle telecamere a circuito chiuso rappresentano un ostacolo che rende l'installazione costosa e complessa, impedendo a molte organizzazioni di installare un sistema di telecamere moderno ed efficace.

Qualsiasi azienda che desideri installare CCTV nei propri locali deve pensare anche alla fornitura di energia elettrica laddove si vorrà collocare una videocamera, e questo probabilmente si tradurrebbe in un ulteriore significativo costo di installazione. La soluzione necessaria in questi casi è molto simile a ciò con cui tutti abbiamo familiarità con i nostri telefoni e altri dispositivi USB: ossia l'alimentazione attraverso un singolo cavo. Questo è ora possibile con il tipo di telecamere CCTV di fascia alta basate su IP di cui le aziende avranno bisogno, grazie alla tecnologia Power-over-Ethernet o PoE.

Grazie al PoE le aziende beneficeranno di una soluzione versatile che risponde a diverse esigenze di business:

- Alimentazione e connettività di rete tramite cavo di rete standard (Cat 5e / Cat 6 / Cat 7);

- Gestione centralizzata dell'intera infrastruttura IP di un’azienda da un unico switch PoE;

- Ampie applicazioni di utilizzo; telecamere, access point, telefoni IP, pannelli di accesso biometrici;

- 30 W di potenza per ogni dispositivo e presto saranno disponibili potenze maggiori;

- Supporto per dispositivi di fascia alta, comprese le telecamere avanzate.

Un occhio al futuro

Netgear introduce costantemente soluzioni che siano sempre più flessibili e accessibili. Ne sono un esempio gli switch PoE, che sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni per soddisfare aziende di qualsiasi dimensione. Attraverso la tecnologia PoE, Netgear, sarà in grado di offrire, soluzioni ancor più versatili ed efficienti che porteranno a collegare un numero sempre maggiore di dispositivi alla rete PoE. Il nuovo standard 802.3bt permetterà di incrementare ancora di più la potenza per i dispositivi connessi fino a 100W, e quindi la connessione di dispositivi sempre più avanzati. La tecnologia PoE ha il potenziale per diventare importante per numerosi settori, non solo per la sicurezza; infatti, questa flessibilità di installazione e manutenzione apre nuovi mercati per quei prodotti che dapprima erano considerati poco pratici o non convenienti.