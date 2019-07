Clouditalia, servizi cloud innovativi grazie a Pure Storage

Pure Storage annuncia di essere stata scelta da Clouditalia per offrire più rapidamente nuovi servizi cloud innovativi ai clienti e ridurre i costi.

Bernardo Marzucchi, CEO di CloudItalia

Clouditalia supporta tutto ciò che è data-driven e che crea valore per il mercato. I clienti si aspettano ogni giorno il meglio dalla tecnologia, e i provider sono chiamati a offrire standard di servizio sempre più elevati. La nostra ‘mission’ aziendale consiste nell’offrire ai clienti il meglio della tecnologia e affiancarli nel percorso verso il cloud, il che significa in ultima analisi più efficienza e meno costi. Pure Storage è il nostro partner ideale in questo cammino, perché come noi, unisce eccellenza tecnica e profonda conoscenza del mercato per vincere le sfide del business di oggi e di domani.

Una delle esigenze in ambito storage più importanti per Clouditalia era l’integrazione con VMware, che viene utilizzata dall’azienda per erogare e gestire i servizi. Sia le soluzioni di virtualizzazione, sia i servizi cloud necessitavano di un’architettura storage affidabile e dalle performance elevate. Pure Storage si è dimostrata la scelta ideale per creare soluzioni cloud-ready e per supportare le virtual machine.

L’elemento che ha fatto davvero la differenza è stata la tecnologia semplice e flessibile, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di chi la usa. In aggiunta, la semplicità della soluzione ha consentito a CloudItalia di non spendere tempo e risorse per formare lo staff.

Gli elementi differenzianti di Pure Storage rispetto alla soluzione precedentemente in uso sono stati immediatamente evidenti sia a livello di performance sia di opportunità di business per sviluppare nuovi servizi. Nel prossimo futuro, CloudItalia prevede di sviluppare applicazioni di Intelligenza Artificiale, dove l'analisi e l'elaborazione di grandi quantità di dati giocano un ruolo importante, rendendo così fondamentale l'infrastruttura di storage.