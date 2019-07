Nutanix, arriva una nuova nomina in area EMEA

La regione EMEA di Nutanix ha nuovo Senior Vice President of Sales. Si tratta di Sammy Zoghlami, che supervisionerà 31 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa. Già responsabile delle attività commerciali dell'azienda nel Sud Europa, Zoghlami si occuperà di tutte le attività legate alle vendite Nutanix in un’area che va dalla Scandinavia al Sudafrica e dall'Irlanda alla Russia.

In questa veste, Zoghlami sarà responsabile delle vendite e dell'assistenza clienti, dello sviluppo del business e della strategia, della gestione degli uffici e dei team operativi di Nutanix in ogni paese dell’area EMEA, nonché delle partnership, delle alleanze e delle attività di canale in questa regione.

Dheeraj Pandey, Presidente, Fondatore e CEO di Nutanix

Nel suo più recente ruolo di responsabile delle operations nel Sud Europa, Sammy ha dimostrato di essere un leader estremamente valido e apprezzato dai nostri clienti, partner e dipendenti. Nel corso degli ultimi dieci anni di crescita di Nutanix, Sammy è stato contributore fondamentale: ha organizzato e gestito team efficaci e performanti con un'energia e una passione senza pari. Con la sua notevole velocità di adattamento e di esecuzione, sono lieto di nominare Sammy in questo ruolo, e sono certo che anche tutti i suoi stakeholder saranno d'accordo con me.

Zoghlami ha fatto il suo ingresso in Nutanix nell’Aprile 2013 come Country Manager per la Francia, assumendo nel 2015 la responsabilità del Sud Europa. Prima di entrare in Nutanix, ha ricoperto diversi ruoli nei dipartimenti Sales e Business Development Cisco e in Computacenter, nel Regno Unito e in Francia.

Ha conseguito la laurea in Business Administration presso la University of Hull nel Regno Unito. Zoghlami subentra a Chris Kaddaras, nominato Senior Vice President of Sales per le Americhe. Zoghlami è supportato in questo ruolo da Andrew Brinded, Chief of Staff, EMEA, e responsabile della gestione degli aspetti operativi nella regione.