BT lancia nuovi servizi di rete basati su Microsoft Azure

BT ha annunciato una gamma di nuovi servizi di rete gestiti per i clienti multinazionali che implementano applicazioni e servizi IT in Microsoft Azure.

I nuovi servizi di rete gestiti Azure affiancano i clienti dalla progettazione delle soluzioni cloud, alla realizzazione e implementazione fino all'evoluzione futura. I servizi comprendono la consulenza, la sicurezza cloud managed e i servizi gestiti per la rete WAN (Virtual Wide Area Networking) di Azure così come la connettività Azure ExpressRoute diretta al cloud. Saranno resi disponibili sia da BT sia attraverso il marketplace di Microsoft Azure.

Per offrire queste nuove funzionalità, BT ha investito in competenze e strumenti di rete cloud-nativi. Dando visibilità e fornendo la gestione end-to-end di infrastrutture ibride che abbracciano filiali, ambienti ibridi WAN e multi-cloud, BT può aiutare i clienti ad aumentare l'automazione, ridurre i rischi e accelerare l'adozione di servizi cloud con eccellenti livelli di sicurezza.

Maria Grazia Pecorari, managing director, Strategia e Soluzioni Digitali della divisione Global di BT

La nuova suite di servizi gestiti da Azure Networking di BT aiuterà i clienti a sfruttare i servizi cloud senza barriere. Mostrerà loro a che punto sono del loro cloud journey e creerà la giusta architettura cloud per offrire l'agilità e la flessibilità di cui hanno bisogno.