Trueverit nomina Martina Casani come Chief Marketing Officer

Martina Casani assume la carica di Chief Marketing Officer di Trueverit, Vanta una ventennale esperienza nel marketing per i mercati delle tecnologie innovative

Nel suo nuovo ruolo la manager avrà l’incarico di posizionare e valorizzare l’Industrial IoT Integration Platform Trueverit come soluzione di riferimento per gli ecosistemi produttivi che intendono sfruttare le enormi potenzialità di Internet delle Cose per incrementare performance, efficienza e sostenibilità dei processi grazie all’interconnessione degli asset produttivi.

Laureata con il massimo dei voti in economia presso l’Università Luiss di Roma e con un MBA conseguito all’Imperial College di Londra, Martina Casani, dopo importanti esperienze in ambito consulenziale, ha iniziato la propria carriera come Communication Manager nel settore della GDO.

L’incontro con il mondo della tecnologia avviene in Enter, oggi parte del gruppo Irideos, dove assume il ruolo di Marketing e Communication Manager. Qui, guidando un team di 6 persone più i partner esterni, ha contribuito al lancio del primo servizio europeo cloud open source che ha permesso all’azienda di posizionarsi come cloud provider ufficiale dell'Unione Europea.

Entrata nel 2015 in Solair con la qualifica di Marketing Director, Martina ha lanciato la piattaforma IoT dell’azienda guidando la startup verso una continua crescita reputazionale che si è tradotta nell’interessamento e nella successiva acquisizione da parte di Microsoft.

Nel 2017 la Manager ha raccontato la propria esperienza in tema di IoT in un libro dal titolo: “Come usare al meglio l'Internet delle Cose. Guida IoT per manager e imprenditori”.

Prima dell’ingresso in Trueverit, Casani ha svolto il ruolo di Marketing Director in Entando, realtà con sedi a Cagliari e San Diego, lavorando al posizionamento della piattaforma DXP open source dell’azienda per lo sviluppo di applicazioni web e mobile di nuova generazione.