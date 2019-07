A OKI Europe l'Editor's Choice Award per le stampanti C800

La serie di stampanti digitali a colori A3 C800 di OKI si è piazzata al primo posto nel ranking mondiale della rivista Print IT Reseller ricevendo l’Editor's Choice Award. La Serie C800 offre un valore reale per quelle aziende generalmente abituate a esternalizzare i lavori di stampa, consentendo a queste ultime di ottenere in-house risultati professionali in modo rapido e conveniente.

La Serie C800 offre velocità e convenienza per qualsiasi lavoro di stampa di grandi o piccole dimensioni su una varietà di supporti impareggiabile: dai documenti aziendali quotidiani alla stampa su supporti prefustellati fino ai banner che raggiungono 1,3 m di lunghezza, il tutto a fronte di un ingombro davvero minimo. La Serie C800 include tre modelli, ciascuno dotato dell'innovativa tecnologia LED digitale di OKI che permette di gestire una vasta gamma di supporti offrendo colori brillanti e in alta definizione.

Lee Webster, General Manager Products & Propositions di OKI Europe

Siamo lieti di ricevere il premio Editor's Choice da Print IT Reseller. Questa vittoria è un riconoscimento del duro lavoro svolto per creare una serie davvero unica di stampanti che offrono flessibilità e valore alle aziende che necessitano di un dispositivo di piccole dimensioni, in grado di offrire la stessa qualità professionale che ci si aspetta da un fornitore di stampa esterno. La Serie C800 è perfetta per il retail, anche se in realtà qualsiasi tipo di azienda può trarre vantaggio dalle dimensioni compatte, dall’elevata velocità di stampa, dalla capacità di gestione di un vasto range di supporti e dai risultati di alta qualità che riflettono l'obiettivo di OKI di rendere la stampa a colori accessibile a tutti.

James Goulding, Direttore Editoriale di Kingswood Media

È passato un po' di tempo dall’ultimo lancio da parte di OKI di una macchina destinata agli ambienti di lavoro. OKI, nel suo tipico stile, ha presentato sul mercato un'ottima proposta rappresentata dalla Serie C800, la più piccola stampante a colori A3 sul mercato. OKI, che gode già di una reputazione basata su affidabilità e iniziative volte al risparmio energetico, ha aggiunto una grande gamma di prodotti al proprio portfolio.

La Serie C800 realizza materiale per la comunicazione visiva ad alto impatto come banner sospesi, etichette per scaffali, adesivi da pavimento. Si può anche stampare su etichette prefustellate, cartellini del prezzo, collarini per bottiglie o cartellini per le maniglie delle porte. Che si tratti di una variazione di prezzo o di una promozione speciale, con la Serie C800 di OKI si può stampare on-demand e in-house segnaletica di alta qualità per catturare l'attenzione dei clienti, migliorare l'esperienza del cliente e aumentare il volume degli acquisti.

La Serie C800, dotata di certificazione Blue Angel, ha uno schermo chiaro e facile da usare e dispone della funzionalità NFC che consente la stampa con un semplice tocco, concorrendo a elevare la produttività. La nuova tecnologia di fusione a risparmio energetico di OKI consente alle stampanti della Serie C800 di riavviarsi, riscaldarsi e disattivarsi rapidamente, risparmiando tempo ed energia.