Panda Security, un Partner Program per la cloud security

Panda Security arricchisce il suo Partner Program. I benefici di ciascun livello aumentano in relazione alle capacità di investire in cloud security.

Si parte dal 1° livello, Registered, dedicato a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo Panda Security; Business, invece, è la categoria di partner che si rivolgono alle piccole imprese e liberi professionisti; il livello Premier è pensato per i rivenditori che hanno una forte presenza locale e sono focalizzati sulle piccole e medie imprese incentrate sul mondo della sicurezza IT; infine appartengono alla categoria Elite, i partner che indirizzano le medie e grandi aziende e dotati di un’organizzazione interna dedicata al business della sicurezza, in grado di fornire assistenza pre e post vendita ai propri clienti.

A seconda del livello di partnership, inoltre, sono previsti diversi benefici tra cui un Partner Account Manager dedicato per garantire un ulteriore supporto commerciale, visite congiunte sui clienti, attività di cross e up selling sui clienti acquisiti e prospect, sconti sulle opportunità registrate, piani di rebate, per concludere con il supporto tecnico pre e post-vendita.

Per avere un aiuto concreto nel generare domanda, i membri hanno accesso a una serie di vantaggi, a partire dal Partner Center, ovvero un’unica piattaforma di gestione dell’intero ciclo di vita del cliente, dalla generazione di trial, fino al rinnovo delle licenze. Questo servizio, fornito gratuitamente a tutti i partner, ha un’interfaccia web semplice e intuitiva, permette l’accesso alle console di gestione dei clienti per fornire loro un servizio completo anche da remoto e consente il recupero e la riassegnazione delle licenze. Grazie infatti al modello di assegnazione delle licenze tramite virtual pool, il partner può acquistare licenze attivandole di volta in volta nel momento in cui vengono assegnate al cliente e recuperarle nel caso in cui quest’ultimo receda dal servizio; un vantaggio chiave rispetto ad altri fornitori di sicurezza.

Anche la formazione gioca da sempre un ruolo fondamentale nel programma di Panda Security, che ha l’obiettivo di fornire ai partner gli strumenti necessari per far conoscere in modo approfondito le soluzioni aziendali. Per far questo, sono previsti momenti formativi gratuiti online attraverso l’E-Campus, ma anche localmente su tutto il territorio nazionale attraverso i distributori e il personale specializzato, per rilasciare certificazioni ufficiali.

Infine, il punto di contatto principale tra azienda e partner è rappresentato dal Partner Portal, un’area che offre un accesso sicuro a informazioni, strumenti e servizi che il singolo partner può utilizzare per promuovere e vendere le soluzioni di Panda Security e tenersi sempre aggiornato sulle novità.