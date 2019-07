Sophos, sicurezza informatica per la Provincia di Lecco

Sophos è stata scelta dalla Provincia di Lecco per l’ottimizzazione della propria sicurezza informatica, portandola a livelli di eccellenza.

la Provincia di Lecco, attraverso il Centro Servizi Territoriale, distribuisce servizi di natura informatica legati alla cyber security, tra cui: la connettività, il sistema di firewall per la difesa perimetrale e il sistema antivirus per la protezione di server e postazioni dei PC. Le esigenze di sicurezza non si limitavano quindi solo ai 200 dipendenti della Provincia, ma anche ai dipendenti dei 90 comuni che hanno aderito al CST.

La Provincia di Lecco doveva identificare un partner tecnologico in grado di supportare al meglio la gestione di un firewall capace di assicurare alle varie sedi una gestione centralizzata della sicurezza informatica e fornire una soluzione che potesse essere utilizzata in modalità multi dominio dagli enti afferenti. Il CST deve infatti monitorare diversi enti (comuni, musei, comunità montane) a cui sono legati diversi domini. Era dunque una priorità strategica individuare una soluzione che garantisse una gestione unica e semplificata di tutte queste componenti.

Le particolari esigenze di questa realtà devono anche contemplare la possibilità che gli enti più grandi ed organizzati possano gestire in maniera autonoma la sicurezza informatica. Questi comuni, all’incirca una ventina, devono poter accedere indipendentemente alla console principale tramite il proprio dominio, senza però interferire con gli altri utenti.

A seguito della scelta di affidarsi a SOPHOS, La Provincia di Lecco ha implementato:

- Sophos SG: appliance realizzati per offrire un equilibrio ottimale tra performance e protezione nei più svariati ambienti IT. TuttI gli appliance sono dotati di Solid State Disk (SSD), per l'archiviazione locale dei dati di quarantena dello spam e per un accesso più rapido a report dettagliati e log compilati in tempo reale. È possibile inoltre aggiungere uno o più moduli per garantire sempre il livello di protezione necessario, seguendo il variare delle esigenze che emergono col tempo, senza dover sostituire o effettuare l'upgrade dell'hardware.

- Sophos Intercept X, che garantisce la prevenzione delle minacce a livelli mai visti prima. L’intelligenza artificiale integrata in Intercept X è una rete neurale di Deep Learning, ovvero una forma avanzata di machine learning in grado di rilevare sia malware noto che sconosciuto, senza utilizzare le firme. Il Deep Learning rende Intercept X una soluzione più

Intelligente e più scalabile rispetto alle soluzioni di sicurezza che utilizzano il machine learning tradizionale o il solo rilevamento basato sulle firme.

- Sophos Central: la piattaforma di management integrata che semplifica la gestione di molti prodotti Sophos e rende più efficace la gestione sia on premise che in cloud.