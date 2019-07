ABB e HPE, connettività scalabile per l'Industry 4.0

ABB e HPE offriranno connettività scalabile a grandi clienti industriali integrando la tecnologia ABB Ability Smart Sensor con Aruba Wi-Fi.

ABB e Aruba collaboreranno per offrire una soluzione di connettività scalabile wireless e ad alte prestazioni per grandi clienti industriali. I clienti saranno in grado di acquisire preziosi dati e informazioni dalle proprie apparecchiature tramite la tecnologia ABB Ability Smart Sensor e accedervi tramite un portale Web, un'interfaccia cloud o un'applicazione per telefoni cellulari.

L’ampliata partnership sfrutta l'esperienza ABB nella tecnologia operativa e la leadership di HPE nell'infrastruttura IT per fornire ai clienti industriali un'infrastruttura wireless basata su Bluetooth facile da implementare. Disponibile alla fine del 2019, la soluzione integrata può essere utilizzata anche dai clienti che operano in ambienti industriali pericolosi.

Philip Spiessens, Senior Director di Global OEM Partnerships di Aruba

Questa collaborazione amplia la nostra partnership esistente con ABB. I clienti necessitano di connettività continua e sicura con i sensori, attraverso i punti di accesso alla loro rete IT, per acquisire dati e informazioni in tempo reale al fine di prendere decisioni aziendali consapevoli. Questa collaborazione riunisce i punti di forza di entrambe le società globali.

La tecnologia Smart Sensor di ABB Ability trasforma motori, cuscinetti e pompe tradizionali in dispositivi connessi in wireless, misura i parametri chiave e converte i dati in informazioni utilizzabili. Utilizzata in combinazione con i punti di accesso Wi-Fi e Bluetooth abilitati da Aruba, dotati di provisioning zero-touch, la tecnologia Smart Sensor consente ai clienti con grandi siti industriali e punti di accesso multipli di monitorare facilmente le condizioni e le prestazioni delle apparecchiature. Ciò consente loro di pianificare la manutenzione in anticipo, evitando tempi di fermo non pianificati e costosi.

Questa collaborazione apre opportunità innovative che vanno oltre il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva. Ad esempio, Infrastructure-as-a Service o servizi di assistenza a base locale consentiranno ad entrambe le aziende di aggiungere molto più valore ai clienti.