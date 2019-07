VIA Mobile360 M820, l'appliance per le flotte commerciali

VIA Technologies annuncia VIA Mobile360 M820, un sistema di bordo senza ventole, ultracompatto, progettato per aggiornare le flotte commerciali.

In grado di supportare fino a nove telecamere di categoria automotive, VIA Mobile360 M820 alimenta una suite software completa che include Advanced Driver Assistance (ADAS), Surround View (SVS), Monitoraggio driver (DMS), Parking Assistance (PAS) e Dynamic Moving Object Detection ( DMOD). Le opzioni di personalizzazione del software includono soluzioni specifiche per le operazioni di trasporto e consegna, trasporto pubblico, applicazioni industriali pesanti nell'edilizia e nell'industria mineraria e veicoli di consegna autonomi.

VIA Mobile360 M820 è progettato per gestire i rigori delle operazioni a lungo termine sul veicolo ed è caratterizzato da un design robusto, privo di ventola, conforme agli standard globali di vibrazioni e urti. Alloggiato in un telaio in alluminio compatto a profilo basso l'M820 è ideale per ambienti con spazio limitato all'interno del veicolo e funziona in modo stabile a temperature comprese tra -20°C e 70°C. La fornitura standard di energia per autoveicoli (9-36 V CC in ingresso) include il supporto ACC/IGN.



Richard Brown, Vice-President of International Marketing, VIA Technologies, Inc.

VIA Mobile360 M820 si rivolge a un numero crescente di mercati dei trasporti in cui le aziende stanno investendo per aggiornare le flotte esistenti con avanzate tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza. Questo sistema va a rafforzare il nostro portafoglio di soluzioni automotive che mirano a offrire soluzioni flessibili e personalizzabili in grado di soddisfare pienamente le esigenze del cliente.

VIA Mobile360 M820 misura solo 240mm x 53mm x 180mm (9.45 "x 2.09" x 7.09 ") e supporta nove connettori di ingresso FAKRA, due porte USB 3.0 e una porta Micro USB 2.0, porte DIO e COM, una porta HDMI 2.0, oltre a una porta CAN bus. La connettività wireless 4G LTE è supportata dal modulo Mini PCIe opzionale oltre a uno slot per scheda SIM integrato, vengono inoltre supportati Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS/GNSS e Gigabit Ethernet.