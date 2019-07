Achab festeggia 25 anni di attività e di crescita

Achab si appresta a celebrare il suo 25° anniversario: un percorso fatto di crescita, innovazione e successi costanti.

Nata nel 1994 come società di servizi informatici, in questi 25 anni Achab si è evoluta di pari passo con la trasformazione tecnologica, del mercato e, soprattutto, delle esigenze dei clienti. Il 1997 segna la prima svolta per la società, che, tra i primi, inizia a cimentarsi nel mondo della distribuzione software.

Andrea Veca, CEO di Achab

Il 2019 è per noi un anno di grandi investimenti, guardando al futuro. L’obiettivo che ci prefissiamo è di arrivare al 2020 superando la soglia dei 10 milioni di fatturato, puntando a consolidare la nostra posizione come punto di riferimento per gli MSP in Italia. Un percorso di crescita e di successo, oggi riconosciuto anche all’estero, che punta su cardini come l’ascolto del cliente, lavorando al suo fianco, che si concretizza in una strategia che pone il cliente al centro. Non un approccio prodotto-centrico, ma cliente-centrico in cui cerchiamo di fornire tutti gli strumenti necessari, mettendo a disposizione, a costo zero, un unico interlocutore e punto di riferimento in Achab che gli consenta di sfruttare al meglio il proprio investimento e generare profitti.

Sulla stessa filosofia si basano gli incontri periodici con i clienti, le sessioni di accounting tecnico e il roadshow itinerante, nati per essere un’occasione concreta di incontro, confronto diretto, supporto, in un’ottica di miglioramento continuo e consolidamento della partnership con Achab.