Barracuda propone nuove funzionalità per CloudGen Firewall

Barracuda Networks annuncia l’aggiunta a Barracuda CloudGen Firewall di funzioni che migliorano la connettività a Office 365 e al cloud Microsoft Azure.

In particolare, la nuova funzionalità di CloudGen Firewall per l’applicazione delle policy locali Office 365 su Microsoft Azure Virtual WAN permette ai clienti Barracuda di ottimizzare la user experience Office 365 migliorando la sicurezza e riducendo i costi di rete.

Con l’applicazione delle policy Office 365 su Azure Virtual WAN, Barracuda CloudGen Firewall riduce o elimina i possibili problemi di prestazioni della rete. La funzionalità permette ai clienti Azure Virtual WAN di specificare le categorie di traffico Office 365 affidabili per il breakout Internet diretto. Il traffico Office 365 fidato aggirerà i proxy e sarà instradato direttamente dalla sede dell’utente alla rete Microsoft più vicina, garantendo un’esperienza utente ottimale e risparmiando sui costi della WAN, evitando il backhauling e hairpinning del traffico.

Le policy Office 365 definite in Azure Virtual WAN sono ora automaticamente configurate e applicate su tutti i Barracuda CloudGen Firewall connessi ad Azure Virtual WAN. Ciò garantisce che il traffico Office 365 sia sempre instradato in modo ottimale seguendo le raccomandazioni di Microsoft.

Anche il collegamento e la configurazione di Barracuda CloudGen Firewall con Azure Virtual WAN è totalmente automatizzato, per semplificare l’avviamento della soluzione. Gli utenti devono soltanto inserire i dati di autenticazione e cliccare su Connect.