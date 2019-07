D-Link, ecco DCS-8515LH per la sorveglianza domestica

Design e funzioni avanzate per la videocamera wireless HD DCS-8515LH Pan & Tilt presentata da D-Link e integrata con le soluzioni Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT. DCS-8515LH è dotata di un campo visivo grandangolare a 120° e di una funzione Pan & Tilt (raggio 340°/105°) dotata di auto-tracking che permette di seguire automaticamente i movimenti del soggetto rilevato, con una visuale fino a 5 metri anche nella completa oscurità, grazie alla visione notturna integrata.

La peculiarità della nuova soluzione D-Link è tuttavia l’attenzione al design, diversa dalle solite videocamere, che la rende un prodotto piacevole anche come oggetto d’arredo grazie alle linee che ricordano un piccolo robot che protegge l’ambiente domestico. Un’altra funzione è la modalità Privacy, che permette di chiudere completamente l’obiettivo della videocamera per essere certi di godere di una privacy al 100%.

Inoltre attraverso l’app mydlink è possibile inoltre accedere, in tempo reale, alla visualizzazione della videocamera, pianificare registrazioni automatizzate e riprodurre le registrazioni cloud comodamente dal proprio smartphone. L’ultima versione di mydlink ha aumentato e migliorato le funzioni disponibili per rispondere alle richieste degli utenti, come la gestione delle notifiche, visualizzate ora anche in modalità di blocco schermo e che includono un fotogramma catturato dalla videocamera D-Link.

Se si riceve un alert, l'app mydlink consente alcune azioni rapide, come l'accesso diretto alla visualizzazione live della telecamera o la possibilità di chiamare dei contatti di emergenza pre-configurati.

Infine, come le ultime videocamere D-Link, la DCS-8515LH integra le innovative funzioni di controllo vocale grazie alla compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Le altre specifiche tecniche di Wi-Fi HD Pan & Tilt DCS-8515LH:

- sensore CMOS progressivo da 1/4" megapixel;

- risoluzione HD 720p (1280 x 720);

- microfono e altoparlante integrati;

- rilevamento del movimento e del suono con notifica push;

- registrazione su scheda SD, cloud storage o dispositivi mobile;

- registrazione video gratuita h24 tramite mydlink Cloud Recording;

- connettività Wi-Fi 802.11n/g/b;

- dimensioni: 88 x 88 x 128,5 mm.