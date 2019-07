Attiva svela il nuovo display interattivo Wacom Cintiq 22

Attiva annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Wacom Cintiq 22, il nuovo display interattivo entry level per gli appassionati di arte e design e non solo.

La nota tecnologia della penna viene incorporata in uno schermo più ampio di 22”, ottenendo così livelli ottimali di comfort, controllo e produttività. Uno strumento ideale per gli schizzi digitali, per l'illustrazione e per il disegno tecnico: la nuova Cintiq è studiata specificatamente per una particolare categoria di artisti e progettisti che desidera l'esperienza comprovata e affidabile di Wacom ma potrebbe non necessitare di ogni funzione avanzata presente nella linea di prodotti Wacom Cintiq Pro, ad esempio la risoluzione 4K, la resa cromatica e l'optical bonding. La Cintiq 22 fornisce inoltre un'opzione interessante per gli utilizzatori attuali di tavolette con penna che desiderano aggiornarle o per i creativi emergenti che vogliono provare per la prima volta l'esperienza della penna Wacom sullo schermo.

Faik Karaoglu, Executive Vice President della Creative Business Unit di Wacom

La famiglia di display interattivi di Wacom rifornisce da tempo le community di illustrazione professionale, animazione, sviluppo di giochi e design industriale. L'output creato da questi utenti fa letteralmente parte delle nostre vite quotidiane. Dalla più recente animazione di Hollywood al cinema o dall'ultimo videogioco a cui hai giocato fino alle nuove scarpe sportive acquistate, scoprire che nel processo di design era presente un display interattivo di Wacom è ormai una garanzia di successo. Adesso, tutto ciò che abbiamo appreso dai professionisti lo abbiamo applicato a un pubblico più ampio, così da estendere la gioia del lavoro diretto sullo schermo e tutti i vantaggi di produzione che ne conseguono. Non vediamo l'ora di poter aiutare le persone in tutto il mondo a creare arte digitale.

La Wacom Cintiq 22 è dotata della tecnologia della penna Wacom Pro Pen 2 di livello professionale, mettendola a disposizione di una varietà di utenti creativi. Fornisce 8.192 livelli di sensibilità alla pressione e riconoscimento dell’inclinazione per una precisione e un’accuratezza senza pari. Il metodo di risonanza elettromagnetica non richiede mai una batteria o una ricarica della penna. Il display Full HD da 1.920 x 1.080 offre una gamma di colori NTSC del 72%, un vetro temprato con trattamento opaco e una sensazione naturale simile alla carta. Poiché il comfort ergonomico è importante, il dispositivo è anche dotato di un supporto regolabile di facile utilizzo che offre angolazioni di lavoro multiple.