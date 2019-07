Lenovation: design, sicurezza e servizi per la mobilità

Nell’ambito di Lenovation, Lenovo ha presentato le ultime novità del portfolio; dispositivi per la mobilità evoluta, secondo il claim “Smarter Technology for All”.

Le novità riguardano principalmente il settore dei personal computer, interessando sia il mondo consumer, sia quello business, con nuovi device in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale e l’IoT. L’obiettivo di Lenovo è quello di creare prodotti in grado di incentivare la trasformazione digitale, rendendo sempre più smart e connessi i consumatori.

Per il mainstream, Lenovo ha deciso di sviluppare una gamma di prodotti versatili, che possano soddisfare al meglio tutte le esigenze di diversi utenti. Fondamentale è la cura del design dei dispositivi, con un’attenzione particolare alle proporzioni e ai materiali che utilizzati. Lo chassis di ogni macchina deve essere compatto, con l’intento di unire al meglio prestazioni, peso, e ingombri; favorendone il trasporto. Anche il livello di connettività aumenta sensibilmente, per favorire l’impiego del PC in mobilità, in qualsiasi condizione.

In termini di usabilità ed ergonomia, il display rientra tra gli elementi più importanti in un PC; pertanto è stata dedicata grande cura nella scelta delle matrici e nell’integrazione nel corpo principale del notebook (cornici ridotte, elevato rapporto body-to-screen).

Lenovo ha lavorato intensamente per proporre dispositivi con elevata autonomia e studiati per la produttività on-the-go. Storage SSD, diffusori audio potenti e un sistema di raffreddamento silenzioso ed efficace aiutano a migliorare la user experience generale.

Non solo, l’implementazione di un nuovo software per la gestione delle applicazioni “Lenovo Vantage”, permette all’utente di configurare la macchina nel modo migliore per soddisfare le proprie esigenze.

La gamma Yoga si rinnova con l’introduzione dell’S940, un PC adatto sia per l’uso personale, sia per ambienti professionali. A una configurazione bilanciata, si affiancano funzionalità evolute, quali la soppressione del rumore di fondo, per conversazioni cristalline, oppure il blocco automatico dello schermo quando l’utente non è in postazione. Il nuovo Yoga S940 è il primo laptop al mondo a disporre di un vetro curvo Contour Glass, che si avvolge attorno alla cornice del display, con riduzione dello spessore della scocca. Il prezzo è di 1.899,00 euro.

Anche la gamma consumer IdeaPad si rinnova, combinando prestazioni elevate, grande portabilità e una lunga durata della batteria, consentendo agli utenti di lavorare ovunque in mobilità. Dotato di processore Intel Core i7 di ottava generazione con GPU Nvidia GeForce MX250 o mobile AMD Ryzen 7 3700U con grafica Radeon RX Vega 10, il dispositivo vanta una potenza sufficiente per guardare film, navigare online elaborare testi e sfruttare al meglio il pacchetto office. Inoltre, la batteria, con autonomia di 12 ore, è dotata di tecnologia RapidCharge, per estendere l’uso di ben due ore a fronte di soli 15 minuti di ricarica.

Attenzione particolare è stata posta al design, con la possibilità di scegliere tre colorazioni differenti, e con una cornice del display IPS Full HD (opzionale) molto sottile. Il laptop è proposto sul mercato a partire da 749,00 euro.

Parente stretto dell’S540 è il notebook convertible 2-in-1 Idea Pad C340, con supporto per Active Pen (su determinati modelli), display da 14” o 15” e batteria con autonomia massima di 8 ore. Il prezzo è di 699,00 euro.

Per quanto riguarda il gaming, i computer della gamma Lenovo Legion diventano ancora più potenti grazie all’adozione di una base hardware potente e flessibile. La famiglia Y740 comprende prodotti in grado di fornire velocità e prestazioni utili sia per il gaming che per l’utilizzo del laptop durante il lavoro. Il prezzo parte da 2.199,00 euro.

Lenovo IdeaPad L340 Gaming è un laptop ideale per il multitasking, è dotato della modalità “Quick” da impiegarsi per le ore di gioco intenso e di una modalità “Quiet” per lavorare. Sempre per i gamers, l’azienda propone il monitor Legion Y44w, con matrice curva ultra-wide da 43,4” e risoluzione 3.840x1.200 pixel. Impressionante è la velocità di refresh rate di 144 Hz, ideale per catturare ogni fotogramma e restituire immagine fluide e prive di artefatti. Completano la lineup il monitor ThinkVision P44w da 43,3”.

Per quanto riguarda il segmento business, Lenovo continua a migliorare la famiglia ThinkPad e, con la gamma composta da X1 Carbon, X1 Yoga, X395, garantisce la migliore combinazione tra portabilità e prestazioni. Laptop brevettati esclusivamente per il mondo del lavoro, sono adatti a tutti quei professionisti che necessitano di elevate prestazioni in ogni luogo, con una batteria che garantisce fino a 14 ore di autonomia, unite a un alto livello di sicurezza e attenzione alla privacy.



Per andare incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese e degli ambienti con vincoli di budget, Lenovo propone la Serie ThinkBook.

La famiglia ThinkBook è stata progettato per le piccole medie imprese, realtà dove solitamente si sceglie di acquistare notebook consumer, per questioni di prezzo. Tuttavia, così facendo, le aziende rinunciano ai vantaggi di base, dalle garanzie estese al supporto avanzato in caso di guasto. Per Lenovo, l’adozione dei Thinkbook consente alle aziende in crescita di mantenere un vantaggio competitivo e di attrarre giovani professionisti avvezzi a utilizzare le tecnologie più moderne.

Il nuovo ThinkBook serie S da 13” è sviluppato per gli utenti business che non possono rinunciare a sicurezza, affidabilità e servizi di supporto, ma che al contempo desiderano avere un dispositivo elegante. Lo chassis, realizzato in alluminio, pesa solamente 1,4 Kg, il display è esteso fino ai bordi ed è costituito da un pannello IPS Full-HD con 300 nit di luminosità.

Il processore è un Intel Core i7 di ottava generazione, unito a drive SSD da 128/256/512 GByte oppure e memoria RAM fino a 16 GByte DDR4. La sezione grafica include la GPU AMD Radeon 540X e l’acceleratore integrato Intel UHD 620 graphics. Il prezzo base è di 799 euro (IVA esclusa).