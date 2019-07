D-Link DCS-8600LH, la videocamera wireless per l'outdoor

D-Link ha aggiunto una nuova telecamera al proprio portfolio. Si tratta della DCS-8600LH Full HD Outdoor Wi-Fi, per sorveglianza in condizioni meteo estreme.

Dotata di un obiettivo grandangolare, visione notturna e altre funzionalità e caratteristiche innovative, questo prodotto è progettato per mantenere le case al sicuro, integrandosi perfettamente negli ambienti più smart grazie alla compatibilità con le funzioni avanzate di controllo vocale di Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT.

La videocamera è dotata di un rivestimento impermeabile certificato IP65 e può funzionare a temperature che vanno da -25°C a 45°C, questo la rende impermeabile a pioggia, umidità e polvere e a condizioni metereologiche estreme, adatta ad essere posizionata in qualsiasi spazio ed è in grado di sopportare le condizioni meteo estreme. Offre un’ottima qualità di monitoraggio grazie a un obiettivo grandangolare da 135° e un sensore HD 1080p che assicurano una visione chiara ed ampia. Il supporto magnetico speciale rende l'installazione a parete o a soffitto immediata.

Grazie ai LED infrarossi integrati, la videocamera può vedere fino a 7 metri anche in condizioni di completa oscurità, permettendo una sorveglianza h24 continuativa. Inoltre, offre il rilevamento integrato di movimenti e di suoni consentendo un monitoraggio affidabile e flessibile, con un sistema di notifiche push sullo smartphone.

Con l’app mydlink è possibile inoltre accedere, in tempo reale, alla visualizzazione della videocamera, pianificare registrazioni automatizzate e riprodurre le registrazioni cloud comodamente dal proprio smartphone. L’ultima versione dell’app mydlink ha migliorato notevolmente anche la funzione di notifica, visualizzate ora anche in modalità di blocco schermo, e che includono un fotogramma catturato dalla videocamera D-Link. Se si riceve una notifica, l'app mydlink consente alcune azioni rapide, come l'accesso diretto alla visualizzazione live della telecamera o la possibilità di chiamare dei contatti di emergenza pre-configurati.

Specifiche tecniche della videocamera Wi-Fi Full HD Outdoor DCS-8600LH:

- Sensore CMOS progressivo da 1/2,7" a 2 megapixel

- Risoluzione Full HD 1080p (1920 x 1080)

- Fino a 7m di visione notturna

- Angolo di visuale (16:9): 135° (diagonale)

- Microfono e speaker integrati

- Rilevamento del movimento e del suono con notifica push

- Registrazione su scheda SD, cloud storage o dispositivi mobile

- Registrazione video gratuita h24 tramite mydlink Cloud Recording

- Connettività Wi-Fi 802.11n/g/b

- Grado di protezione dalle intemperie IP65

- Dimensioni: Ø88 x 69,6mm