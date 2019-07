Veritas nomina Phil Brace come Executive Vice President

Veritas Technologies , annuncia la nomina di Phil Brace a Executive Vice President. Brace guiderà il business Appliances and Software-defined Storage.

Greg Hughes, Chief Executive Officer di Veritas

L’esperienza di Phil nella progettazione e nella leadership di prodotto aiuterà Veritas a continuare a rafforzare l’offerta Appliance e Software Defined Storage per i nostri clienti.

Brace è un leader affermato in questo campo, con oltre 25 anni di esperienza in ruoli di ingegneria, prodotto e general management. Approda in Veritas dopo l’esperienza in Seagate Technologies, dove recentemente ha ricoperto la carica di President of the Cloud Systems and Silicon Group, responsabile delle divisioni di prodotto Storage Systems Business e SSD (solid-state drive).

Phil Brace ha trascorso nove anni in LSI Corporation ricoprendo varie posizioni di leadership, tra cui quella di Executive Vice President di LSI Storage Solutions Group. Ha iniziato il suo percorso tecnologico presso Intel, dove ha trascorso dodici anni, concludendo questa esperienza come General Manager del Server Product Marketing.