JDA supporta HEMA nella trasformazione della supply chain

JDA Software ha annunciato che HEMA ha scelto JDA Luminate Demand Edge e JDA Fulfillment per trasformare la propria supply chain.



Carsten Klomp, CIO, HEMA

Abbiamo l’obiettivo ambizioso di crescere e di diventare un brand globale. Un ambiente tecnologico moderno favorirà questa crescita in cui l’agilità, la consapevolezza dei costi e il time to market risultano fondamentali. JDA possiede il nostro stesso approccio di microservizi e rappresenta una componente chiave nella trasformazione della nostra digital supply chain, e nella costruzione di un business molto più data-driven. Il Machine Learning ci offrirà l’opportunità di migliorare la qualità globale e l’efficienza delle persone e degli store. Insieme delineeremo il futuro digitale di HEMA, abilitatore fondamentale del nostro percorso.

In un settore retail in rapida evoluzione e con il desiderio di espandere il business omnicanale e di incrementare la già forte presenza in termini di punti vendita, HEMA aveva bisogno di tecnologie all'avanguardia per trasformare la propria supply chain. Cliente storico di JDA per le soluzioni di Category Management e Workforce Management, HEMA conosceva la posizione di leadership di JDA nelle soluzioni di supply chain per il retail. Un punto di svolta è stata l'acquisizione di Blue Yonder da parte di JDA nell'agosto 2018, che ha permesso l'integrazione di comprovate funzionalità di AI/ML con la soluzione leader di mercato per l'evasione degli ordini, consentendo di supportare il cambio di passo che HEMA desiderava.

Jan Daan van Erven Dorens, Manager Supply Chain Development, HEMA

Abbiamo condotto una valutazione altamente competitiva e approfondita dei provider di tecnologia del settore. Siamo rimasti colpiti dalla combinazione della soluzione di evasione degli ordini di JDA con le funzionalità di previsione automatizzata rese possibili dalla tecnologia di AI/ML di Blue Yonder. L’accuratezza di previsione dimostrata dalla soluzione JDA ha superato le nostre aspettative. La vision, le soluzioni e il team di JDA sono il mix perfetto per il nostro percorso di trasformazione della supply chain, mentre ci prepariamo a diventare un brand globale.

JDA Luminate Demand Edge è una soluzione SaaS cognitiva che sfrutta algoritmi di machine-learning per sviluppare previsioni della domanda altamente accurate e probabilistiche. La soluzione consentirà a HEMA di prendere decisioni aziendali più informate e consapevoli del rischio in modo profittevole. JDA Fulfillment aiuterà a proteggere i margini posizionando le giuste scorte nei centri di distribuzione e nei negozi, nel momento opportuno. L’utilizzo di segnali della domanda reali contribuisce a creare piani di inventario e distribuzione ottimali e allineati cronologicamente, aumentando la disponibilità dei prodotti e riducendo le scorte lungo tutta la supply chain di HEMA, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di sostenibilità globale dell'azienda.