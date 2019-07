FireEye, arrivano le nuove soluzioni Managed Defense

FireEye ha reso disponibili sul mercato due nuove opzioni di FireEye Managed Defense, servizio gestito di rilevazione e risposta alle cyberminacce, ora più flessibile. Si tratta di FireEye Managed Defense Nights and Weekends e di FireEye Managed Defense for Endpoint Security.

Le minacce per la sicurezza continuano ad evolversi, eppure molte organizzazioni continuano a dipendere da soluzioni reattive a causa della mancanza di risorse. FireEye Managed Defense rafforza le operazioni di sicurezza fornendo un servizio MDR proattivo, guidato da analisti, che combina l’esperienza investigativa da attività in prima linea, unica al mondo, con la tecnologia e l’intelligence leader del settore, così da rilevare tempestivamente le minacce e aiutare a prevenire un incidente di sicurezza. Inoltre i prezzi di abbonamento di Managed Defense, rivisti e semplificati insieme al packaging, offrono ai clienti un potere d’ordine superiore, razionalizzando il processo d’acquisto e d’aggiornamento.

Marshall Heilman, Senior Vice President, Managed Defense and TORE, FireEye

Managed Defense ha guidato il mercato del servizio gestito di rilevazione e risposta alle minacce dal 2011, anno in cui abbiamo identificato la necessità di fornire investigazioni in modo continuo e proattivo a seguito delle attività di incident response. Le esigenze dei clienti continuano a evolvere insieme al panorama delle minacce e ora siamo in grado di offrire ulteriori opzioni di servizio a partire da un programma di cyber difesa completamente gestito, che include una protezione completa della rete, della posta elettronica e degli endpoint; la gestione integrata degli alert degli endpoint, delle analisi e delle risposte; una copertura supplementare notturna e nel fine settimana. Qualunque sia l’esigenza del cliente, Managed Defense ha la giusta combinazione di servizi e prodotti per assicurare la migliore protezione alle organizzazioni.

L’azienda aggiorna continuamente la propria offerta di servizi per anticipare i cambiamenti e soddisfare le esigenze dei clienti. Per questo, ora il servizio FireEye Managed Defense include le due opzioni:

-FireEye Managed Defense Nights and Weekends che offre una protezione per le minacce al di fuori dall’orario di lavoro per le aziende che desiderano ottenere una copertura 24x7 senza sostenere spese aggiuntive per il personale, ideale per le aziende con centri operativi di sicurezza (SOC) 8x5.

-FireEye Managed Defense for Endpoint Security in grado di coniugare le capacità di rilevamento in tempo reale di FireEye Endpoint Security con il contenimento one-click e la gestione degli allarmi, l’hunting, le analisi e le risposte fornite da Managed Defense, offrendo una soluzione completa di Managed Endpoint Detection and Response.