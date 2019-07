Da Océ in arrivo la versione aggiornata di LabelStream 4000

Sarà presentata in settembre a Bruxelles durante LabelExpo 2019 la nuova versione aggiornata della stampante inkjet UV LabelStream 4000, serie di punta di Océ. Océ LabelStream 4000, serie di stampanti inkjet UV a 4 o 5 colori (CMYK e Bianco) per uso industriale destinata alla produzione di etichette autoadesive, offre oggi due modalità di stampa completamente rinnovate: Qualità e Performance. I convertitori di etichette possono selezionare la giusta combinazione di qualità ed efficienza per potenziare la profittabilità dei lavori, in tirature medie o brevi.

Il sistema è disponibile in una configurazione per la stampa solo digitale da bobina a bobina e si può espandere fino a raggiungere una configurazione ibrida e personalizzata di flessografia, nobilitazioni e unità di finitura: si compone dunque di una produzione in linea integrata a passaggio singolo per la creazione di etichette. Risoluzione di stampa fino a 1080 dpi e velocità che raggiunge i 75 m/min consentono ai convertitori di etichette di ampliare la gamma di applicazioni offerta, incrementando al tempo stesso la produttività e riducendo al minimo i tempi di consegna. La velocità abbinata alla larghezza di stampa digitale di 16" garantisce una produttività unica sul mercato, con ben 1.845 m²/h.

Crit Driessen, VP and Head of Digital Packaging di Canon

Dal lancio della serie Océ LabelStream 4000 nel 2018, abbiamo costantemente potenziato la qualità e le prestazioni della tecnologia al fine di potenziare la produttività e aiutare i clienti ad ampliare la loro offerta di etichette autoadesive. Gli ultimi progressi compiuti rispecchiano la filosofia Canon, intesa a fornire soluzioni di produzione inkjet efficienti per garantire la massima produttività in tutti i mercati serviti.

Due nuove modalità di stampa per incrementare qualità e produttività

La nuova modalità Qualità offre una risoluzione di 720 x 1080 dpi a una velocità di stampa di 50 m/min, e permette di riprodurre dettagli nitidi, toni morbidi, colori vibranti e pieni su una vasta gamma di materiali per etichette. Il bianco con un'opacità di oltre il 73% a passaggio singolo è pari a quello ottenuto con le tecnologie flessografiche convenzionali. Per i convertitori di etichette che desiderano ottenere la stessa opacità del bianco prodotta dalla stampa serigrafica rotativa, questo sistema consente di raggiungere un'opacità fino all'80% a passaggio singolo a una velocità leggermente inferiore, rappresentando una valida alternativa ai lunghi processi di configurazione e alla costosa serigrafia.

Insieme agli inchiostri Océ LabelStream a elevato contenuto di pigmenti e alla tecnologia a posa elevata della testina di stampa Xaar 2001, la nuova modalità di stampa può riprodurre una gamma cromatica Pantone del 94% con CMYK.

Grazie all'ottimizzazione della modalità Performance, che raggiunge una velocità massima di 75 m/min con una risoluzione di 720 x 720 dpi, i convertitori di etichette possono ottenere la massima produttività ed efficienza, supportati da bianchi con un'opacità superiore al 65%.

In abbinamento con la larghezza di stampa di 16", la serie Océ LabelStream 4000 garantisce una produttività di 1.845 m²/h, mentre l'elevato livello di integrazione e automazione, i brevi tempi di preparazione e l'eccellente affidabilità assicurano che questa velocità sia sfruttata appieno quando il sistema è collegato a componenti analogici per formare una linea di conversione totalmente integrata. La scelta delle opacità del bianco a diverse velocità di stampa permette agli utenti di trovare il giusto equilibrio tra costi e qualità, per potenziare la profittabilità dei lavori.