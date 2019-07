Verizon introduce una nuova soluzione nel portfolio VNS

Verizon Business lancia Virtual Network Services, l’innovativa soluzione di WAN Optimization dotata di ONEx che ottimizza la trasmissione di dati aziendali globali. Con VNS le aziende potranno trasmettere in modo rapido e sicuro documenti che richiedono un’elevata ampiezza di banda su qualsiasi dispositivo, inclusi quelli mobili.

Distribuita da Hitachi High Technologies America, la soluzione ONEx WAN utilizza l'algoritmo brevettato di Hitachi, per fungere da acceleratore WAN e sfruttare la larghezza di banda inutilizzata per migliorare la mobilità dei dati nella rete globale di un'azienda.

Vickie Lonker, Vice President of Product Management and Development di Verizon

Verizon è lieta di collaborare con Hitachi High Technologies America per lanciare VNS - WAN Optimization dotata di ONEx, l'ultima novità introdotta nel nostro portfolio VNS. Le nostre soluzioni VNS consentono ai clienti di semplificare la gestione delle loro risorse di rete globali e la collaborazione in tutto il mondo. Questa soluzione rimuove il problema del software endpoint e dell'installazione dell'hardware, rendendo semplice per gli utenti beneficiare di prestazioni di alto livello in tutto il mondo.

Doug Kraneman, Deputy General Manager, Hitachi High Technologies America

La reputazione di Verizon nella gestione globale delle reti, unita all’esperienza nella fornitura e gestione di software-defined network, ha certamente facilitato la nostra scelta di voler collaborare con loro. Il portfolio VNS di Verizon è disponibile in oltre 60 Paesi in tutto il mondo, offerto come linea di servizi end-to-end completamente integrata. Siamo entusiasti di unire le nostre forze con Verizon, affinché le aziende di tutto il mondo possano sfruttare al meglio le proprie risorse di rete.

VNS-WAN Optimization con ONEx può essere facilmente integrata nelle reti esistenti senza richiedere lunghe e costose calibrazioni di rete. I requisiti di larghezza di banda sono inoltre calcolati in tempo reale, consentendo agli utenti di sfruttare al meglio le risorse di rete e contenere i costi.

La soluzione VNS - WAN Optimization dotata di ONEx viene fornita con un modello completo di gestione, contrattazione e fatturazione in modalità "as-a-service", implementato su apparecchiature Verizon Universal Customer Premises (uCPE) che incorporano orchestrazione end-to-end e low touch provisioning, per consentire l'implementazione del servizio in poche ore, anziché in giorni o settimane.