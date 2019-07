LaCie Mobile Drive, lo storage portatile elegante

LaCie propone l’hard disk portatile Mobile Drive nella finitura Space Grey, disponibile con 2, 4 o 5TB di memoria per archiviare video, audio e file senza problemi. Soprattutto d’estate, quando si è in vacanza, è frequente il rischio di produrre troppi video e foto o di dover archiviare molti file audio e di esaurire lo spazio sullo smartphone o nella Memory Card.

L’hard disk portatile LaCie Mobile Drive è utile anche per chi invece non può staccare del tutto dalla propria professione e deve avere con sé i contenuti di lavoro cui accedere in caso di necessità, compresi documenti e video voluminosi o altri contenuti multimediali.

Distribuita in Italia da Attiva, LaCie Mobile Drive è una soluzione che coniuga a un design curato un’altissima affidabilità e una capienza che può raggiungere i 5TB. Inoltre la finitura Space Grey e il design a taglio di diamante fanno di questo dispositivo un oggetto piacevole alla vista.

Tra le sue principali caratteristiche tecniche, oltre alla capacità di 2, 4 e 5TB a seconda delle necessità, vanno ricordate la leggerezza e la compattezza, la compatibilità con Mac e Windows, con USB-C e USB 3.0. Inoltre, grazie a LaCie Toolkit, questo hard disk offre funzionalità di backup automatico con un clic per semplificare la memorizzazione dei file e la sicurezza.

La finitura Moon Grey del dispositivo è disponibile anche con capacità 1 TB.