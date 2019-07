Gigaset AS690, terminali cordless pratici e affidabili

Gigaset lancia il nuovo AS690, un telefono di una praticità incomparabile unita alla proverbiale affidabilità della Casa Tedesca. Con tanta tecnologia a bordo.

Nel riassumere i tratti salienti del telefono si possono evidenziare il display grafico bianco e nero illuminato ad alto contrasto, un viva voce con audio di alta qualità, l’eccezionale durata di conversazione fino a 14 ore e di autonomia in stand by fino a 180 ore, la capacità della rubrica con un massimo di 100 nomi e numeri, la tastiera ergonomica in materiale di alta qualità (metal dome technology) e l’importante funzione blocco chiamate per un massimo di 32 numeri.

Con circa 119 grammi di peso, batterie incluse, il nuovo Gigaset AS690 è leggero ma al tempo stesso dà tattilmente la percezione della solidità. Con un grip molto solido e una forma ergonomica studiata per una presa sicura, il corpo dell’apparecchio racchiude tecnologie avanzate. Ad esempio, con l’ausilio di più portatili Gigaset, si ha la possibilità di chiamate multiple. Il Gigaset AS690 consente due chiamate contemporaneamente (1 esterna e 1 interna tra 2 portatili), il trasferimento della rubrica telefonica tra i portatili, la chiamata interna a tutti i telefoni o a quelli selezionati, il trasferimento di chiamata a un altro portatile con funzione di chiamata / richiamata, la conferenza a 3 (1 esterna e 2 interni) e l’impostazione di suoneria simultanea di tutti i portatili per le chiamate esterne.

Una funzione estremamente utile al giorno d’oggi del Gigaset AS690 è il blocco chiamata. Anche se regolamentato, il marketing telefonico continua ad essere talvolta un’intrusione nella propria vita privata. Il nuovo telefono di Casa Gigaset rappresenta una difesa in quanto è dotato della funzione blocco chiamata per un massimo di 32 numeri. Inoltre offre la funzione di soppressione chiamate anonime; le chiamate senza numero CLIP, cioè quelle registrate con il nome e numero del chiamante, sono indicate solo visivamente.

Inoltre il telefono offre la modalità giorno / notte con disattivazione della suoneria sul portatile temporizzata.

Il Gigaset AS690 monta uno schermo grafico bianco e nero, illuminato ad alto contrasto da 2" di diagonale a 96 x 64 pixel. Visualizza la chiamata entrante con numero o nome e segnala le chiamate in entrata e perse con indicazione visiva della chiamata sul display e tramite il tasto vivavoce lampeggiante.

L’audio del vivavoce del portatile è di alta qualità con due profili diversi per un ascolto ottimale. Il volume del portatile e la modalità del vivavoce sono regolabili a ben cinque livelli. L’altoparlante del vivavoce trasmette la suoneria del portatile.

Il Gigaset AS690 è perfettamente compatibile con gli apparecchi acustici e dunque i portatori dei supporti auditivi non avranno alcun problema.

Gigaset AS690 vanta la tecnologia ECO DECT per la riduzione automatica della potenza di trasmissione in base alla distanza tra il portatile e la stazione base e per le zero radiazioni in modalità standby, anche se vengono utilizzati più portatili, sempre che tutti i telefoni registrati supportino la tecnologia.