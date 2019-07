Jonathan Gosselin è il nuovo Sales Southern EMEA di Nutanix

Nutanix annuncia la nomina di Jonathan Gosselin a Senior Director of Sales, Southern EMEA. Guiderà Francia, Italia, Spagna, Svizzera e Africa francofona.

La nomina sarà effettiva dal 1° agosto 2019. Gosselin lascia la posizione di Director of Global Accounts for the EMEA, posizione che ha ricoperto dall’inizio del 2018 quanto ha fatto il suo ingresso in Nutanix. Con il suo arrivo in azienda, Jonathan Gosselin ha portato con sé una vasta esperienza sviluppata a livello internazionale nel settore delle telecomunicazioni e in quello tecnologico, avendo ricoperto posizioni manageriali di livello senior in Digicel, Vodafone Americas e GE. Ha iniziato la sua carriera come Technology Research Engineer in ambito medicale pressoPhilips, subito dopo aver conseguito un master in Supply Chain Management presso la ESSEC Business School di Cergy, in Francia, e in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni presso l'Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique et de Radiocommunications di Bordeaux.

Sammy Zoghlami, Senior Vice President of Sales for Europe, Middle East and Africa di Nutanix

Sono davvero lieto di nominare Jonathan nuovo Senior Director of Sales, Southern EMEA di Nutanix. È un leader esperto con un’esperienza di lunga data nella gestione aziendale e delle persone. L’eccellente background internazionale gli conferisce un grande equilibrio tra efficacia manageriale e una mente aperta che si adatta perfettamente ai Principles di Nutanix. Sotto la sua guida, non ho alcun dubbio che la regione Southern EMEA raggiungerà importanti traguardi.

Gosselin succederà proprio a Zoghlami, a sua volta chiamato a guidare Nutanix nell’area Europa, Medio Oriente e Africa.