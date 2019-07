Equinix rafforza la partnership con Amazon Web Services

Equinix ha annunciato di aver rafforzato la propria partnership con Amazon Web Services per offrire una connettività cloud migliorata.

Grazie alla collaborazione esistente che permette di offrire una connettività privata e sicura con AWS Direct Connect, Equinix partecipa al lancio del nuovo AWS Direct Connect Service Delivery Program, che consente ai clienti Equinix di utilizzare connessioni ospitate con capacità da 1G, 2G, 5G e 10G su Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric). Le funzionalità avanzate permettono alle aziende con carichi di lavoro mission-critical di beneficiare di una minore latenza e di maggiori capacità di banda per le architetture cloud ibride sulla Piattaforma Equinix.

Per supportare carichi di lavoro ibridi, la disponibilità di nuove capacità da 1G, 2G, 5G e 10G consente ai clienti di Equinix che utilizzano ECX Fabric di connettersi facilmente a una gamma di servizi AWS tramite accesso AWS Direct Connect nella stessa area metropolitana in cui si trova l’infrastruttura del cliente. Per altri carichi di lavoro che richiedono bassa latenza, maggiore larghezza di banda e aderenza alla sovranità dei dati, i clienti Equinix possono utilizzare nuove funzionalità più elevate su ECX Fabric per accedere a tutti i servizi AWS tramite accesso AWS Direct Connect in aree metropolitane diverse da dove si trova l’infrastruttura del cliente.

Elementi chiave:

- La necessità di implementare un’architettura cloud ibrida collegandosi a fornitori di servizi cloud, come AWS, sta diventando sempre più importante per le imprese globali, poiché la trasformazione digitale alimenta la necessità di un accesso on-demand ai servizi basati sul cloud.

- Equinix è un fornitore AWS Direct Connect di lunga data, che supporta sia le connessioni dedicate sia quelle ospitate nei data center Equinix IBX a livello globale.

- A marzo 2019, AWS ha annunciato un aggiornamento a AWS Direct Connect Partner Program, certificando le connessioni ospitate e le connessioni dedicate come modelli preferiti AWS Direct Connect. AWS raccomanda inoltre ai clienti di affidarsi a connessioni dedicate e connessioni ospitate per i carichi di lavoro sensibili.

- Per consentire implementazioni di cloud ibrido per le aziende, Equinix offre più on-ramp AWS Direct Connect di qualsiasi altro fornitore di data center. AWS Direct Connect è disponibile per i clienti tramite ECX Fabric in 27 mercati strategici, tra cui Amsterdam, Chicago, Dallas, Dubai, Francoforte, Helsinki, Hong Kong, Londra, Los Angeles, Madrid, Manchester, Miami, Monaco, New York, Osaka, Parigi, Rio de Janeiro, San Paolo, Seattle, Silicon Valley, Singapore, Stoccolma, Sydney, Tokyo, Toronto, Varsavia e Washington, DC.

- ECX Fabric è un servizio di interconnessione on-demand SDN-enabled, che consente a qualsiasi azienda di connettersi tra la propria infrastruttura distribuita e l’infrastruttura distribuita di qualsiasi altra azienda, compresi i più grandi network service provider e cloud provider del mondo, sulla piattaforma Equinix.

- La connettività diretta e privata a fornitori di servizi cloud strategici come AWS è essenziale in quanto la trasformazione digitale alimenta una maggiore domanda di servizi digitali localizzati at the edge. Secondo il volume 2 dell’Indice di Interconnessione Globale (GXI), uno studio di mercato pubblicato da Equinix, si prevede che l’interconnessione tra imprese e fornitori di cloud e IT dovrebbe crescere del 98% all’anno fino al 2021, supportando le aziende nella costruzione di nuovi servizi digitali e nella migrazione dei carichi di lavoro esistenti verso piattaforme cloud di terze parti.