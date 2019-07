Software AG e Microsoft accelerano la migrazione al cloud

Software AG e Microsoft hanno annunciato una nuova soluzione che consente alle aziende di accelerare e semplificare la migrazione a Microsoft Azure.

Il nuovo Cloud Migration Accelerator di Software AG, basato sulla piattaforma di integrazione webMethods.io, consente alle aziende di connettersi ad applicazioni, servizi cloud e dati più rapidamente e più facilmente che mai, offrendo un agile percorso verso un ecosistema realmente connesso.

Lo spostamento delle applicazioni esistenti verso il cloud implica la necessità continua di connettere o ricollegare le applicazioni dall’on-premise a nuovi servizi cloud o nuovi servizi cloud tra loro. Rendere questa transizione ibrida il più agevole possibile mantenendo la continuità delle operazioni aziendali e l'accesso ai dati è fondamentale per le imprese.

Sanjay Brahmawar, CEO di Software AG

La nostra soluzione con Microsoft consente alle aziende di avere un ecosistema realmente connesso. I clienti non solo accelereranno la migrazione, ma potranno anche innovare e trasformare i dati in valore reale salvaguardando le loro risorse IT più importanti.